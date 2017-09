Az ember, aki ott volt

A napokban került fel a Fortepanra Urbán Tamás kétezer képe . Az évek óta tartó szoros együttműködésünknek hála az Index olvasói már jó pár anyaggal találkozhattak tematikus válogatásainkban. Elsőként Urbán Tamás hetvenes években készült képeit közöltük, ezt követte egy elképesztő történet a Csontváry-festményekről egy pesti lakásban, aztán egy riport a kevés szocialista exportcikk egyikéről, a Csepel kerékpárról . Idén a csöves szubkultúrát mutattuk be először, aztán a kultikus Fekete Lyukat , ahol, mint kiderült, olvasóink egy része jókat bulizott. A szubkultúrás tematikát idén nyáron az Ikarus művház punkegyütteseivel és egy kicsit régebbi P-mobilos dunai koncertturnéval folytattuk. Urbán Tamásnak voltak külföldi megbízásai is, egyszer a Stern magazinnak készített riportot Makovecz Imréről . A legszenzációsabb anyaga a mentősöket mutatta be igazán közelről, ahogy csak kevesen tudják, de persze a legnépszerűbb a nosztalgia, ezért is lett a legolvasottabb anyaga az első magyarországi Forma–1-es hétvégéről beszámoló képriportja. Az én személyes kedvencem Pillangó története a szegedi Csillag börtöntől a halálig. A mostani válogatás is egy kicsit nosztalgikus, nekem például a Kispál jut eszembe róla, amikor Lovasi azt üvölti a mikrofonba: „Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el!”