Mert kell egy csapat, kell

Róbert bácsi konyhája, a Múzeumkertben, a forgatás első napján. A kép jobb szélén Róbert bácsi szerepében Kiss Ferenc, a háború előtti magyar film nagy színésze. Jávort egyébként szeretettel fogadta a stáb. “Az volt az őrült szerencsém, hogy nem csak elviselték, hogy ott vagyok a forgatáson, hanem még segítettek is. Én ekkor még nagyon kezdő voltam, azt sem tudtam, hogy ki-mit csinál, csak azt láttam, hogy tengernyi ember lézeng, dologtalan emberek dohányoznak, látszólag céltalan fecsegéssel töltik az időt. Az, hogy még én is ott voltam, pont az elviselhetőség határán volt. Mégis mindenki segített, Magda is, meg az Elemér melletti fiúk is, amiért örökre hálás leszek.” (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)