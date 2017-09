Nagy Budapest Törzsasztal és Fortepan: 15 év, 15 kép

Szántó András, gasztronómiai szakíró: Gyermekkorom helyszíne

Ez a kép a Papnövelde utca 8-ban készült – itt, az első emeleten lakott a családunk 40 éven át, én magam csaknem 15 évig. Alattunk a félemeleten a Helikon kiadó helyiségei voltak, a postás gyakran tévesen dobta be a leveleinket Szántó Tibornak, a Helikon vezetőjének és nekem. Így gyakran találkozhattam vele, amikor a leveleket visszacseréltük. Nem tudom, ki a képen látható kisgyerek, de akár én is lehettem volna, mivel ez az első emeleti lakás, ahol mi is laktunk, amikor én 5-6 éves voltam. A lábtörlő a konyha ajtaja előtt van, mögötte tartotta a nagymamám az élő csirkét, amit a Nagycsarnokban vásárolt. Ott élt és hízott a csirke egészen addig, amíg le nem vágta – akkor megettük. A jobboldali ajtó a szomszéd lakásba vezetett, ahol a lakókat (nagyon kedves embereket) 1956-ban két tizenéves, fegyveres suhanc kiirtotta és a lakást is felgyújtották – majdnem leégett az egész ház. Szörnyű élmények egy kisgyereknek.

(Fotó: Nagy Gyula / FORTEPAN)