Ahol a szar is le van szarva

A film két generáció kudarcait mutatja be. Köves István és Bodor László 1956-ban harcoltak a forradalomban, de Bodort lecsukták, Köves pedig külföldre menekült. Felesége nem akar vele tartani, a két gyerekkel Budapesten marad. A sztori 1963. november 5-én, a forradalom leverésének 7. évfordulóján folytatódik. Köves Gábor és öccse, Dini látja, hogyan igazodik a kommunista diktatúrához az anyja és a börtönből szabadult Bodor, aki még a pártba is belép. A két srác gimnazistaként nézi végig a rendszer hazugságait, ellentmondásait, hogy aztán végül ők is belesimuljanak a rezsimbe. Van ugyan egy ellenpont, a lázadó, a hatalommal vakmerően szembeszálló Pierre személyében, aki végül a disszidálás mellett dönt. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)