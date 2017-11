Nem portrékat akart, hanem végigmustrálta őket

A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

A Fortepan online képarchívumban található egy névtelen, 14 fényképből álló sorozat Kolozsvárról, melynek főszereplője „a” sétáló ember. A kis méretű papírképek 1902 körül készülhettek Kolozsvár utcáin, rajta sietés közben homályosan látszó, elsuhanó emberek. A képek kompozíciójából sejthetjük, hogy a fotós szándéka nem a város utcáinak, házsorainak megörökítése lehetett, hanem a járókelő embereké. A képmező előterét egész alakos portrék töltik ki, miközben a pontos helyszínre a háttérbe belógó feliratok, épületrészletek alapján következtethetünk. A képek témája forradalminak tűnik, mintha előrevetítené a napjainkban is divatos street photography -t, mégis az elmosódó alakok a stúdióportrék fényképezésére alkalmas, nehézkesen mozdítható fényképtechnikára hívják fel a figyelmet, amely hosszú expozíciós időt és merev pózolást kívánt meg. A fotós nem portrét akart készíteni az emberekről, hanem végigmustrálta őket, akárcsak a polgári flâneur (tekergő, kószáló), akiről Susan Sontag így írt: „a fényképész a magányos járókelő fölfegyverzett változata, aki földeríti, becserkészi, végigcirkálja a város poklát, ténfergő leselkedő, aki az érzéki szélsőségek színterét fedezi föl a városban.” A „szemlélődés örömeinek ismerője” a nagyvárosi sétálás részévé tette a fényképezést is.

Ez a nagyon korai utcafotó-sorozat azért is érdekes, mert a képeslapok aranykorában készült, amelyeken a város egyfajta tiszteletre méltó műemlékként jelent meg. Kolozsvár látványa itt mégsem az épületek, utcák vonalaiból, panorámáiból áll össze, hanem a sétáló, nyüzsgő emberek teszik ki azt. Mondhatni, a sétálók a képeken eggyé válnak a várossal.

Ki lehetett az a fotós, aki kivitte a műteremből a fényképezőgépet az utcára, és fittyet hányt a képeslapvárosra? Nem tudhatjuk már, hogy a fotográfus kolozsvári volt-e vagy sem. De azt igen, hogy Kolozsváron a műtermi fotózás alternatívája a 19. század végén bukkant fel. Erről dr. Éjszaky Ödön számol be az Erdély hasábjain 1933-ban: „1890. évben, mikor fényképezni kezdtem, már volt két amatőr Kolozsvárt. Éspedig Bodor László vizsgálóbíró és Kováts Kálmán, a ma is fennálló Kováts P. Fiai fotócég akkori társtulajdonosa. Szakfényképész, illetve műterem ezekben az időkben is több működött. Ilyenek voltak: Veress Ferenc, Marselek Ferenc, Dunky Fivérek, Császár és Meinhardt.” Az 1932-ben létesülő Tessar Teke Társaság már 53 tagot számlált a negyven évvel korábbi három kószáló amatőrhöz képest. A 45 évig hobbifényképeszkedő Éjszaky Ödön fotós jelszavát mintha az alábbi képsorozatról írták volna: “annak, aki fényképez, többet nyújt az élet.”

A kép 1902 után készülhetett, mert a Mátyás szoborcsoport már a helyén, és a templom körüli épületeket is lebontották. A „budapesti és bécsi áruk raktárának” nevezett ideiglenes fabódé körüli tolongás és a vásári hangulat megörökítése annyira érdekelte a fotóst, hogy a Szent Mihály tornyát elfelejtette belekomponálni a képbe. A szemmel végigmérhető külsők spektruma tágas: van itt úri viselet, népviselet, női kalapviselet. A kiáltozó kisgyerek figurája különösen életszerűre sikeredett, míg szülei elmosódó árnyak maradnak. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Ismét egy anya-gyerek párost kapott el a fényképész: kalap mindkettőjükön. A lány kezében könyv, az anyáéban napernyő, amelynek csíkjai rímelnek a kislány harisnyájának csíkjaira, hogy teljes legyen az összhang. Eleganciájuk ellenére spontánnak és meghittnek tűnik a jelenet, amint egy kirakatot bámulnak, és a fotósról tudomást sem vesznek. Bár nem tudhatjuk, hogy ők mit néznek épp, mi Szele Marton boltját mustrálhatjuk, ahol fűszert, csemegét, ásványvizet, bort és pezsgőt, gyümölcsöket kínált az igényesen berendezett kirakat. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

A férfias séta kellékei: sétakalap, sétabot, bajusz, szivar. A háttérben jól kivehető a Bánffy-palota és a főtéri konflissor, mégis a kihúzott mellel lépkedő, tekintélyes úr vonzza leginkább a tekintetet. Tudni lehet, hogy a fotóst úgyszintén ignoráló urat Chiffa Emilnek hívták. A medgyesi származású bankár az út túloldalán, a Státus-palota sarkán levő bankból léphetett ki éppen. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Ezen a fotón egy kisebb tömeg mutat hátat a fényképezőgépnek. Vajon milyen szenzáció köti le ennyire a figyelmüket? És vajon miért nem ment a fotós még közelebb a látnivalóhoz? Nem tudhatjuk. A mai nézőnek mégis feltárulkozik egy másik egzotikum: a gőzhajtással működő kisvasút, amely 1893-tól az állomást kötötte össze a Monostorral és Kolozsvár külvárosával, a Hóstáttal. Az “ájvájnak” csúfolt városi vasút számos balesetet okozott, és úgy gondolták, hogy rontja a központ arculatát is, mert a sínek és a megállók állomási hangulatot keltettek a belvárosban. 1902-ben felszámolták, utolsó kolozsvári útján a Mátyás szoborcsoport darabjait szállította az állomásról a főtérre. A szerelvényeket később Debrecenbe vitték, hogy ott fuvarozza a városi sétálókat. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Street-fotó a fűzött derekak korszakából, amelyen az összeöltözött kalapos hölgyeket a kesztyűk színe különbözteti meg egymástól. A fotós annyira követte a lencsevégre kapott korzózók mozdulatait, hogy velük együtt enyhén dőlt a kép is. A fotó a fő tér sarkán, a mai Melody Hotel előtt készült. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

A sétáló polgár-pár prototípusa. Habár a kamerát még a szoborszerű pózoknak gyártották, a fotós mégis bevállalta az elmosódó arcokat, vonalakat egy igazi pillanatfelvétel kedvéért. Ezek a fotók már-már filmszerűek: az emberi alakok mozdulataikkal kelnek életre, nem a polgári portrék nézőre szegezett tekintete által. Az már csak egy ironikus ráadás, hogy a kattintás pillanatában épp a Kalapkirály felirat alatt ment el a keménykalap viselője. A főtér déli oldalán levő bolt évtizedeken át férfidivat-szaküzletként működött, míg a mellette kiolvasható Imbéry János és fia tánc- és zeneoktatással foglalkozott. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

A mai Melody Hotelt akkoriban Nagy Gábor Központi Szállodájának hívták, a főpincérből lett népszerű vendéglátó és zenerajongó tulajdonos nyomán. Ugyanitt készült a két fekete ruhás hölgy fotója is. Ezt a képet nem is a járókelők mozgása teszi dinamikussá, hanem a különféle emberekből összeálló társadalmi kollázs: a szállodai portás és a csomag-cipelő fiú, a kisgyerekkel siető hölgy és a parasztasszony. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Leszármazottaik azonosították a képbe besétáló napernyős csapatot. Eszerint Krajnai Hudolin Emmát, mellette Törös Marcsát, a kolozsvári opera szopránját láthatjuk férjével, Krajnai Hudolin Lajos, ügyvéddel. A járda szélén vásározó emberek és a bezárt bolt ajtók alapján vasárnap lehetett. A bolt cégérén Stein János nevét betűzhetjük ki, aki a 19. században Kolozsvár legmenőbb papír- és könyvkereskedését vezette, mely mellékesen könyvkölcsönzéssel is foglalkozott. Gyulai Pál szerint a könyvesbolt a város “szellemi kocsmája” volt. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Idegenek az utcán: a nő, a férfi, a két mezítlábas gyerek és a kosarával álldogáló asszony mintha nem tudnának egymásról, tekintetük nem találkozik. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

A női séta elmaradhatatlan kellékei: az elegáns kalap és az ernyő. A bolfeliratokat nem lehet kibetűzni, az épületek homlokzatából kiindulva a Mátyás tér északi oldalán lehetünk. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Ugyanazon az utcán, pár lépésnyivel odébb: egy hölgy, szigorúan hátratett kézzel. A háttérben az evangélikus-lutheránus templom látszik. A tőle jobbra álló épületben nyílt meg a Párizs Mozi 1907-ben, ezért a hölgy feje fölötti tábla akár mozireklám is lehetne. Sőt az egész kép olyan, mintha mozogna, mintha egy filmkocka volna. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Néhány lépéssel közelebb léphetett a fotós, és a lutheránus templommal szemben állva kapta lencsevégre az igencsak divatosan öltözködő, siető hölgyet. Az út közepén álló férfi is érdekes jelenség a vállán átvetett pokróccal (vajon milyen nemzetiségű lehetett?), körülötte gyerekek állnak. A templom körüli boltok (például Pap Ernőé) azért épültek 1820 táján, hogy legyen miből fedezni a templom építési költségeit. Egy felújítási munkálat során bontották le 1957-1958-ban. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

A sorozat alkotója kitartóan tanulmányozta Kolozsvár főterén az utca emberét. Fényképezőgépével jelen volt télen, nyáron, sőt esőben is. Ki gondolná, hogy a kalap ennyire praktikus esőben, elég csak összevetni a háttérben levő, fejét táskájával védő embert azzal a két lánnyal, akik az eső ellenére vidáman és ráérősen suhannak át az úton. (Fotó: FORTEPAN)

A megújult város. A templom tetőzetén olvasható évszám (1896) az épületjavítás évét jelzi, de 1902 körül újdonság a Mátyás-szoborcsoport is, és a padokkal ellátott tér, amely a vásári forgatagot váltotta fel. A 20. század elején nemcsak a város imázsa változott meg, hanem maga az utca népe is, hiszen felbukkant egy új emberfajta, a fényképezőgéppel közlekedő ember. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Az évek során szétszóródott sorozat újrarendezésekor derült ki, hogy a Fortepan szerkesztői szkenneléskor egy fotót kifelejtettek. Erről a képről van szó. Pedig milyen jó kis kocka ez is! (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Blos-Jáni Melinda a média tanszék oktatója a Sapientia EMTE kolozsvári karán. Erdélyi privát filmekről írta doktori dolgozatát, jelenleg az Erdélyi Audiovizuális Archívum nevű projekten belül folytatja kutatásait.