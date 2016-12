Nehézsúlyú Kína-gyűlölőt választott Trump a kereskedelem élére

Trump egy híresen Kína-kritikus közgazdászt, Peter Navarrót jelöli az új kereskedelmi szerv, a Fehér Ház Nemzeti Kereskedelmi Tanácsnak élére - írja a BBC.

Navarro, aki már a kampány során Trump tanácsadójaként működött, új pozíciójában kereskedelmi és iparpolitikai igazgató lesz. A közgazdász szélsőségesen Kína-ellenes nézeteiről ismert, a témában eddig megjelent könyveinek címe is beszédes: The Coming China Wars, és Death by China. Utóbbiból filmes adaptáció is készült Martin Sheen narrációjával, alapvetően az amerikai ipar Kína miatt bekövetkező halálát taglalja.

Az új elnök még egy igazolást jelentett be szerdán: Carl Ichan milliárdos befektető lesz a tanácsadója a tervezett szabályozási reformfolyamat során. Ichan gyakran hangoztatott véleménye, az amerikai cégeket megnyomorítja a túlzott piacszabályozás, vagyis irányítása mellett valószínűleg erős deregulációra lehet számítani.