Magyar siker: 400 000 000 000 forint egy hónap alatt

Az év utolsó hónapjában hatalmasat ugrott az európai uniós támogatások kifizetése, november vége óta ugyanis 400 milliárd forintot szórtat ki Magyarországon, de 2016 végéig vélhetően még megpróbálnak további néhány százmilliárdot elsózni.

A Portfolio.hu összesítése szerint eddig összesen 1415 milliárd forint ment ki a 2014 és 2020 közötti uniós ciklus itthoni támogatásaiból, ami nagyjából 400 milliárddal több, mint a november végi adat. Ez a Portfolio adatbázisa szerint már eleve rekord a régi (2007-2013-as) és az új ciklus (2014-2020) minden hónapját tekintve, azaz soha nem fizettek ki még ennyi uniós támogatási pénzt ilyen rövid idő alatt.

Tehát mióta az EU-val sikerült elsimítani a kifizetések befagyasztásához vezető vitát, irtózatosan tágra nylít a magyar pénzcsap.

Ráadásul ezt a rekordot még tovább fokozhatja idén decemberben az államigazgatás, azaz

az év végéig még szívesen kiszórnának további párszáz milliárdot.

Ennek az az oka, hogy

egyrészt hivatalosan él még az év elején elfogadott 2048 milliárd forintos éves támogatás-kifizetési cél, amelyből a 2014-2020-as pénzek kb. 1800 milliárdot tennének ki,

másrészt a kifizetési teljesítményhez kötődik az államigazgatás fejlesztéspolitikai területén dolgozók bónusz-kifizetése is.

A nyár végétől felpörgött nyertes-hirdetés, majd a támogatási szerződéskötések is megvoltak, most pedig az előleg-kifizetések időszaka zajlik már, és ebben a folyamatban kulcsfontosságú, hogy hogyan sikerül a negyedik negyedév, mert ettől függ a bónusz mértéke is.

Tehát a köz szolgái akkor kapnak pluszpénzt, ha most gyorsan kifizetnek egy csomó pályázati győztest, és lepapírozzák december 31-ig, hogy rengeteg pénzt költöttek el, vélhetően a szokásosan magas hatékonyságú projektekre. Ezen ugyanis többhavi juttatásuk forog kockán.

De azért várhatóan az 1800 milliárdot így sem fogják elérni, a Portfolio szerint november végétől érezni lehetett a kormányzati kommunikáción, hogy az 1800 milliárd forint körüli éves célból kezdtek visszavenni, 1500-1700 milliárd forintos tartományon belül hangzottak el informális célok.

Az 1415 milliárdos aktuális állapot alapján ez azt jelenti, hogy lesz még egy év végi kifizetési hajrá, és egyúttal azt is, hogy azért várhatóan nem sikerül rosszul az év a kifizetések terén a 1500-1600 milliárdos teljesítmény mellett. Az persze más kérdés, hogy ennek mekkora része kerül(t) ténylegesen a gazdaságba és menni az olyan előleg, amelyet a kapcsolódó közbeszerzések eredményéig nem lehet felhasználni.

Meg hogy ami belekerül a gazdaságba, az mennyire éri meg, hiszen

Bár az is igaz, hogy nélkülük még rosszabb lenne, szóval ez van, örüljünk ennek.