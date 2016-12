Tényleg kifosztanak minket a bankok

Hétfőn kiderült, hogy egy dologgal tűnnek ki leginkább a magyar bankok a régióban. Ez pedig az, hogy

nálunk tudnak a legjobban lehúzni egy-egy ügyfelet,

azaz az árrésüket itt tudják a legnagyobbra meghagyni.

Ez legkevésbé az ő hibájuk, nem mohóbbak az itteni bankárok, mint a szlovákok vagy a lengyelek, hanem főleg az állam, azaz a szabályozó felelőssége. Ugyanis ezek szerint csak nem sikerül érdemi versenyre szorítani őket, ugyanis attól csökkenhetnének az árrések, és így maguk a banki árak is. Egy kicsit persze mi is hibásak vagyunk, például ha figyelnénk az árakat, és bankot váltanánk rögtön, amikor elkezdenek szívatni minket, már élénkülhetne a verseny.

Részben ide kapcsolódik, hogy Csányiéknak olyan jól megy, hogy épp megvették az ötödik legnagyobb horvát bankot. A bankrendszer iránt érdeklődőket pedig lekötheti az is, ami Olaszországban zajlik. A vártnál is nagyobb lehet a gond, és nem látszik, hogy pontosan mi jön jövőre. Eközben viszont a Deutsche Bank Amerikában elég simán megúszta végül a válság kirobbantásában játszott fontos szerepét.

A világ pénzét kapják egyes egyházak

Szintén nem árt, ha tudja, hogy az utolsó pillanatban a kormány teljesen átalakította a költségvetést. 300 milliárdot osztottak újra, a legnagyobb nyertesek az egyházak lehetnek, hiszen bődületes pénzt, 118 milliárd forintot költhetnek el "egyházi közösségi célokra", ami szinte bármi lehet.

Extra 27 milliárdot kap például a Bethlen Gábor Alap, akik határon túli magyaroknak szerveznek eseményeket, meg odaküldenek hozzájuk anyaországiakat vagy épp adnak forintban százezret egyes helyi újságíróknak a magyar nyelvű cikkeikért.

Ez pénz most nem az égből vagy az EU-tól hullik, hanem végül 40 milliárddal kevesebb jut utakra, útfelújításra vagy ugyanennyit kivesznek mondjuk a közmunkaprogramból és egyes nagyobb olimpiai költekezéseket is későbbre toltak. Itt még többet olvashat a több tízmilliárdos állami, karácsonyi költekezésről.

Eléggé örülhet az ország talán legnyilvánvalóbb pénzégető fekete lyuka. Szijjártóék kereskedőházas biznisze újabb 3,7 milliárdot kapott. Ők azok, akik 880 ezres átlagfizetésérét csinálnak évente bődületes veszteségeket az országnak, többek közt Szijjártó érettségizett focis haverjának vezetésével.

Szétesett a Posta, jó néhány csomagküldő is

A karácsony okozta megnövekedett forgalom viszonylag jól tervezhető, mégis, most egyszerre több cég rogyott össze ezalatt. Különösen a Posta összezuhanása volt látványos, akik a Black Friday óta nem tudták összeszedni magukat, aztán a kegyelemdöfés Orbán utalványos ajándéka volt a szervezetnek. Itt még olvashat róla, hogy mik okozták a káoszt, a kormány Fónagyot küldte lenyugtatni a nulla fizetésért széthajtott postások miatt lázadozó szakszervezeteket.

De a többi csomagszállító cégnél is voltak érdemi zavarok, már a kereskedők is panaszkodtak rájuk, ők is alulbecsülhették a forgalomnövekedést.

Mosolyogjon is egy kicsit

Ha kizárólag jó híreket kíván hallani, arra is van megoldás: kiránduljon el az NGM vagy az MNB híreinek világába. Az NGM szerint például a fogyasztásbővülés és miatt jövőre 4,1, jövő utánra 4,3 százalékos növekedés lesz, az idei 2,1 százalékos növekedés után.

A szintén folyamatosan túlzóan optimistának tűnő MNB is csak 3,6 százalékos növekedést vár jövőre. Igaz, ők viszont a KSH-tól várják, hogy utólag javítsa majd felfelé a mért növekedésünket, ami legalábbis érdekes.

Közben aggasztó, hogy az állam és az alkalmazottai a képességeikhez mérten mindent megtesznek, hogy lehetőleg egy állampolgár se láthasson rá a különböző pénzosztásaikra.