Van, akinek még mindig nem jött meg a karácsonyi ajándéka

Van olyan webáruház, amelytől a Magyar Postának még mindig nem sikerült kiszállítania a karácsony előtt rendelt csomagokat. A meg nem nevezett bolt tulajdonosa a Magyar Nemzetnek panaszolta el, hogy január elejére sem érkeztek meg ügyfeleihez a csomagok, így a vásárlók egyre türelmetlenebbek, a posta nyomkövetési rendszere "pedig egy vicc".

Az idei karácsonyi csomagkáosszal korábban részletesebben is foglalkoztunk, akkor azt írtuk, hogy sem a webáruházak, se a csomagküldők, sem a posta nem volt felkészülve a hatalmas idei forgalomnövekedésre. Korábban pedig arról is részletesen írtunk, hogy a postánál már egyébként is komoly gondok voltak, amiket tovább tetézett, hogy a kormány nagy hirtelen úgy döntött december elején, karácsonyra tízezer forintnyi Erzsébet-utalványt ad a nyugdíjasoknak, a vésztartalékból finanszírozott osztogatást pedig a postán keresztül kellett megoldani.

Akkor egyébként hozzánk is érkeztek kommentárok a posta teljesítményével kapcsolatban. Egy magyar webshop például azt írta, hogy a Magyar Posta december 22-ére utolérte magát, és bár nagyobb káosz volt idén, mint szokott lenni, egy kis plusz ráfordítással sikerült gond nélkül lehozniuk a karácsonyi szezon, akinek pedig nem jött meg az ajándék, azt kedvezménnyel kárpótolták.

Olvasóink is várják még az ajándékot Cikkünkkel kapcsolatban több olvasónktól is kaptunk visszajelzés, miszerint továbbra is várnak a novemberben feladott karácsonyi csomagra. Egyik olvasónk például még a novemberi Black Friday akcióban vásárolt az eMag webáruházban, de nemhogy a fa alá nem tudta betenni, az újévre sem jött meg a termék. Egy másik olvasónknak édesanyja küldött volna ajándékot Kaliforniába, de másfél hónap alatt sem érkezett meg a csomag. A postai nyomkövetési információ legutóbb november 26-án frissült. Viszont az Erzsébet-utalványt azért megkapta az édesanya.

A Nemzetnek nyilatkozó webshopos viszont ennél rosszabbul járt, neki még mindig nem ért minden decemberi csomagja, bár egy, a cikkben hivatkozott küldemény például Litvániába tartott. De a napokban nekünk is írt egy olyan olvasónk, aki november végén adott fel küldeményt, ráadásul az igen borsos árú nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatással, de azóta nem sikerült eljuttatni az az Egyesült Államokba.

A Magyar Posta egyébként korábban azt írta az Index kérdésére, hogy a küldemények háromnegyedét határidőn belül kézbesítették, és a beragadt küldeményeket "szinte maradéktalanul három munkanapon belül eljuttatták a címzettekhez". Az év vége előtt pedig az Erzsébet-utalványokat is sikerült kiszállítaniuk.