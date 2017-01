Még az ÁSZ szerint is több korrupció várható az olimpiától

A kormány a korrupciós vádak miatt nagy dérrel-dúrral felkérte az Domokos László vezette Állami Számvevőszéket, hogy "nyújtsanak szakmai támogatást" az olimpia miatti esetleges korrupciós kockázatok miatt az olimpiás előkészületekhez. Nos, megtették, először is írtak egy tanulmányt, állami intézményektől szokatlanul nyilvános is lett, itt megnézheti, amint azt az Átlátszó jelezte.

Az elképesztően óvatosan megfogalmazott tanulmány szerint az átlagos nagy projektnél is magasabb az olimpia korrupciós kockázata. Ha nő a korrupciós kockázat, akkor pedig a jellemzően nő a korrupció valószínűsége is. Pedig a tanulmányban nem is akartak kitérni minden lehetséges korrupciós kockázatra.

Itt egyebek mellett az esemény kivételes jellege "ara ösztönözheti" a döntéshozókat, hogy még a normál eljárásoktól is eltérjenek és "a közérdeket veszélyeztető döntéseket hozzanak". Noha pont extra biztonsági megoldásokra lenne szükség ilyen helyzetben, egy teljesen fix határidejű megaprojektnél, aminél nálunk sokkal kevésbé korrupt rendszerek is iszonyatosan félretervezik valahogy a költségeiket.

A tanulmányban olvashat még olyan általános kijelentéseket, amiket mind jól ismerhetünk a hétköznapi híreinkből is. Például:

A projekt döntéshozóinak és a beruházóknak a személyes kapcsolatrendszere potenciális forrása a korrupciós lehetőségeknek

A komplex projekteknél könnyebb ellopni a pénzt, mert nehezebb ellenőrizni a valós költségeket

A beruházások kiválasztási szakaszánál könnyű eltéríteni a közpénzeket tartósan értelmetlen beruházások irányába, ahol viszont tovább lehet lopni

A szabályozási hézagok, valamiért gyenge elszámoltathatósági szabályok növelik a lopás valószínűségét

Ha nem végeznek igen alapos előzetes felméréseket és számításokat, akkor szerződésmódosításokkal is elég könnyű lopni, ráadásul a fix határidő miatt az állam eléggé ki is lesz szolgáltatva a kivitelezőnek. Sőt, már előre meg is lehet titokban állapodni, hogy majd úgyis szerződésmódosítással lopnak majd a felek.

Nekünk most például friss intő példa lehet a vizes-vb, ahol a Dagály uszoda jól kinéző átépítését 8 milliárdra becsülték az eredeti tervekben. Aztán Fürjes Balázs kormánybiztosnál 2015 nyarára felkúszott már 21,3 milliárdra, de azóta az egész projekt költségét még megemelték az utolsó pillanatban is pár milliárddal.

Cserébe igyekeznek eltitkolni is az elképesztő költségnövekedés okait, bíróságon kell kiperelnünk a vonatkozó iratokat, ha ténylegesen meg is kapjuk őket, akkor majd eldől, hogy valójában mennyibe is került az uszoda. Ami egyébként a látványos tervek helyett inkább úgy néz ki, mint egy parkolóház. Az egészet Orbán barátjának, Garancsi Istvánnak a Market nevű cége építette.

A tanulmányban a 2009-ben indult, uniós pénzből megvalósított korrupciós kockázatokat feltérképező projekt módszertanával tesznek ajánlásokat is, hogy hogyan érdemes egy nagy projektet végrehajtani. Itt olyasmire kell gondolni, hogy például jó, ha van a projektnek konkrét célja, vagy részletes költségterv, ütemterv, és ezek számon is kérhetőek esetleg.