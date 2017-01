Több tízezer forint marad havonta a lakáshitelesek zsebében

Bár a lakásárak történelmi csúcson vannak, bizonyos szempontból mégis olcsóbb ma az élet azoknak, akik hitelből vesznek ingatlant. A forintalapú lakáshitelek ugyanis sosem voltak olyan olcsók, mint most, és ezen a már meglévő és az új hitelesek is havi tízezreket is spórolhatnak akár, legalábbis a Portfolio.hu szerint.

A lap azt írja: a bankok ajánlataiban már 2,5 százalék körüli kamatozású hitelt is találunk, a rövid kamatperiódusú új lakáshitelek átlagkamata pedig 3,7 százalék alá esett. De már 5-10 évig rögzített kamatozású hitelt is lehet kapni 6,1 százalékra.

Ez azt jelenti, hogy míg a 2014 előtti átlagkamatok mellett még bőven 80-110 ezer forint környékén volt egy 20 éves, 10 millió forintos forintalapú lakáshitel törlesztőrészlete, ez most már csak közel 60 ezer forint.

Viszont azért nem teljesen kockázatmentes beugrani az olcsó hitelbe, mert 20 éves távlatban elég nagyot változhat a kamatszint, ami pedig jelentősen megdrágíthatja a törlesztőt. Erről korábban itt írtunk részletesen.

A lakáshitelek kamata azért lehet ilyen alacsony, mert a jegybanki, és ennek nyomán a bankközi kamatlábak is történelmi mélységekben vannak világszerte. Ennek az az oka, hogy egyrészt nem nagyon növekednek a fejlett gazdaságok, és az infláció sem akar beindulni, ezért a jegybankok a legtöbb helyen a 0 közelében, sőt egyes országokban negatívan tartják a kamatot.

Amivel az a probléma, hogy ha újra beindul a növekedés és az infláció, akkor emelkedni fognak a kamatok, márpedig Magyarországon vannak ennek előjelei. Ha pedig egy egész lakáshitel kamatperiódusa alatt nem fognak jelentősen emelkedni, az igazából azt jelenti, hogy egy emberöltőn át stagnálni fog Európa, ami a foglalkoztatásban is meg fog jelenni. Tehát sok hiteles még olcsó kredittel is bajba kerülhet, ha mondjuk a gyenge gazdaság miatt elveszti a munkáját.