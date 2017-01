A Central-csoport dob mentőövet az Alexandrának?

A Central-csoport tárgyalásokat kezdett a bajba jutott Alexandra könyves cégcsoport esetleges átvételéről, értesült aNapi.hu. Ennek részleteiről a hétvégén már tárgyalt több kiadóval, írja a lap. Az egyik érintett kiadó megerősítette a lap információját, egy másik nem kívánt az ügyben nyilatkozni, több kiadó viszont egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Somogyi Ferenc, az 56 Alexandra könyvesboltot üzemeltető Rainbow Üzletlánc Kft. nevében eljáró válságmenedzser négy érdeklődő befektetővel tárgyalt az üzletek átvételéről , köztük a Centrallal is. Somogyi a Napi.-hu-nak azt mondta: több kiadói csoporttal tárgyalnak, akik megkeresik őket, azokkal leülnek tárgyalni, mert mielőbb befektetőt szeretnének találni a könyvesbolt-hálózat átvételére vagy közös üzemeltetésére. Somogyinak arról nincs információja, hogy a Central az egész Alexandra-cégcsoport átvételét tervezné.

A Central Médiacsoport Zrt. a Napi.hu-nak azt válaszolta: az Alexandrával és fő partnereivel is folyamatos üzleti kapcsolatban vannak a Central Kiadón keresztül. "Értesültünk mi is a piaci hírekről, ezeket a körülményeket is figyelembe véve a kapcsolatunk a partnereinkkel nem tér el a megszokott üzletmenettől". Az Alexandra üzleteknek könyvet szállító Könyvbazár vezetője, Matyi Dezső egyelőre nem reagált a Napi.hu megkeresésére.

Mint az Index megírta: teljes a zűrzavar a csőd szélén vergődő Alexandra könyvesboltlánc és a hozzá kapcsolódó cégbirodalom körül. Az Alexandra üzleteknek könyvet szállító Könyvbazár vezetője, Matyi Dezső a bajban levő cégcsoport utolsó bástyája, az 56 üzletből álló hálózatot üzemeltető Rainbow Üzletlánc Kft. felett is elvesztette az irányítást . A Rainbow és a Könyvbazár közt kialakult elszámolási vita az egész magyar könyvpiacot megrengetheti. A kiadóknak az átvett könyvekért több mint hárommilliárd forinttal tartozik a Könyvbazár. A Könyvbazárnak viszont a Rainbow nem fizet.