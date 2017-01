Kínába fektetnének Matolcsyék

Kedden jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy kínai kötvénypiaci befektetésekhez ügynöki szerződést kötött a Bank of China-val, vagyis a jövőben az MNB a devizatartalékából kínai vállalatok kötvényeit akarja megvásárolni. A jegybank közleménye szerint Magyarország ezzel akarja biztosítani, hogy bízik a kínai gazdaságban, és el akarja mélyíteni a gazdasági kapcsolatait Kínával, amellett, hogy diverzifikálja az MNB portfólióját.

Kell is ahhoz bizalom, hogy az MNB kínai cégek kötvényeibe tegye az ország devizatartalékának egy részét, mert továbbra is elég nagy a kockázata annak, hogy a kínai gazdaság egyszer csak összeomlik a felhalmozott óriási, ráadásul az átláthatatlan árnyékbankrendszerben felhalmozódott hitelek súlya vagy a protekcionista világgazdasági fordulat súlya alatt. A jüan árfolyama mindenesetre 2015 közepe óta esik a dollárhoz képest. Ha pedig valami történne Kínában, akkor a megvásárolt kötvények árfolyama is esne, vagyis eltűnne a befektetett pénz.

Amellett viszont, hogy a magyar állam pénzén kínai cégek híznának, a felek arról is megállapodtak, hogy együttműködnek abban, hogy Budapest a Közép-Kelet Európai jüan-elszámolási központjává fejlődjön, vagyis hogy Budapesten lehessen a régióban Kínával a saját valutáján üzleteket kötni. Budapesten már nyitott egy jüan klíring házat a Bank of China, ez volt az első, amit Kína Európában az euróövezeten kívül nyitott. Ennek az a jelentősége, hogy a jüan nem konvertibilis valuta, nem lehet csak úgy átváltani rá a forintot vagy a dollárt a pénzváltóknál, ezért ehhez a kínai állam külön engedélyére és ehhez szükséges műveletekre van szükség.

A Bank of China (amely nem a kínai nemzeti bank, hanem egy állami tulajdonú bank), hétfőn a magyar kormánnyal is stratégiai megállapodást írt alá, hogy a bank ösztönözze a kínai tőkét a Magyarországra áramlásban, például úgy, hogy a a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel és az Eximbankkal együttműködve promótálja majd Magyarországot Kínában.

az MNB tulajdonában lévő Budapesti Értéktőzsdével is megállapodást kötött kedden, amely szerint megpróbálnak majd kínai befektetőket terelni a magyar tőzsdére és a régióban aktív kínai cégeket rábeszélni, hogy a magyar tőzsdén keresztül próbáljanak forrásokat bevonni. A megállapodás a felek reményei szerint oda is elvezethet, hogy idővel jüan alapú termékekkel lehessen kereskedni a BÉT-en.