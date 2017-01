A kormány támogatásával jön Magyarországra Soros vetélytársa

Budapesten nyit innovációs központot a világ legnagyobb alapkezelője, az amerikai BlackRock. A központban 500 új munkahely jön majd létre, amiért cserébe a kormány 280 millió forintos, azaz munkahelyenként valamivel több mint félmilliós támogatást ad az elképesztően gazdag cégnek.

A világ legnagyobb árnyékbankjának is nevezett cég több mint 5 ezer milliárd dollárt kezel. Ennek kapcsán a bizniszt bejelentő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ez a magyar GDP 42-43-szorosa, a világon egyedül az Egyesült Államoknak és Kínának van ennél nagyobb méretű gazdasága. Mondjuk azt nem tette hozzá, hogy egy tőkealap által kezelt összvagyon mértékét teljesen értelmetlen az éves gazdasági kibocsátást mérő GDP-hez viszonyítani, mert ez a két mutató teljesen másra vonatkozik.

Remélhetőleg a BlackRock által teremtett magas hozzáadott-értékű munkahelyek várományosai ezzel tisztában vannak/lesznek. A cég "a pénzügyi és üzleti folyamatok, technológiák, termékek, az ügyféladatok új módszertan szerinti kezelésének fejlesztését" és a kreatív marketinggel foglalkozó funkcióját is Budapestre hozza.

Egyelőre mindenesetre a BlackRock álláshirdető portálján csak néhány vezetői pozíció van meghirdetve Budapestre. A felvételt az első negyedévben kezdik, munkaerőt a legnagyobb magyar egyetemekről is keresnek, valamint szeretnék visszacsábítani az Angliában dolgozó magyarokat is.

Hogy a cég miért jött ide, azzal kapcsolatban Patrick Olson, a BlackRock ügyvezető igazgatója azt mondta: Budapest mellett szólt az oktatási rendszer, az infrastruktúra minősége, a biztonság, és az életminőség szintje, valamint a kormányzat kötelezettségvállalása.

Szijjártó egyébként az amerikai vadkapitalista pénztőke üdvözlésekor maga is elmondta Orbán Viktor hétfői beszédének gondolatait, amelyeket itt foglaltunk össze. Ezek szerint a világban élesedik a harc, a multilateralizmusnak lőttek, patrióta gazdaságpolitikai van, Magyarország sikeres.

A BlackRock egyébként korábban Soros György alapjának vetélytársa is volt (Soros mára családi kézbe vette vissza alapját, tehát nem lehet csak úgy pénzt tenni bele), és a BlackRock egyik alapítója, Keith Anderson a Soros-alap vezetője is volt, meg amúgy is volt átjárás a két cég dolgozói között. Bár tény, hogy Sorossal ellentétben a BlackRock nem szokott civil szervezeteket támogatni, csak a pénztermelésre összpontosít.