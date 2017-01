Megtorpant a drágulás a budapesti albérletpiacon

A budapesti albérletpiacon véget ért a bérleti díjak elmúlt két évben látott jelentős emelkedése - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. A fővárosban átlagosan 130 ezer forint volt a havi bérleti díj január közepén, ami megegyezik a tavaly januári árszinttel, az albérletpiacon főszezonnak számító tavaly augusztusi átlaghoz képest pedig 7 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az elemzése szerint a munkavállalóknak adható adómentes lakbértámogatás hosszútávon is befolyásolhatja a bérleti piacot: a juttatást kapók lakhatási költsége havi 50 ezer forinttal is csökkenhet, a lakbértámogatás széleskörű elterjedése pedig fehérítheti a piacot. Ennek következtében az albérletárak akár emelkedhetnének is, de erre utaló jelek még nincsenek.

Az árak megtorpanását a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerülése okozza az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: a befektetők által megvett lakások (amelyek az utóbbi időben már a tranzakciót 30 százalékát jelentették) jelentős részben visszakerültek az albérletpiacra. Tavaly januárhoz képest több mint 40 százalékkal nőtt a kiadásra meghirdetett ingatlanok száma, ez játszotta a főszerepet az árak alakulásában.

Kerületről kerületre más a helyzet

A legdrágább budapesti kerületek közül többen is csökkentek az árak az augusztusi csúcshoz illetve az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Az V. kerületben 6 százalékkal olcsóbban lehet most lakást kivenni, mint tavaly januárban, a XIII. kerületben pedig 7 százalékkal.

De olyan kerület is van, ahol nőttek a bérleti díjak: a VI. kerületben tavaly januárhoz képest 11 százalékkal 155 ezer forintra, a XI. kerületben pedig 12 százalékkal 140 ezer forintra emelkedtek. Az elemzés szerint a legolcsóbb kerületek a XVII., a XIX., és a XXI., ezekben nem éri el a 100 ezer forintot az átlagár.

Vidéken még nem állt meg a drágulás

Az egyetemi városokban vegyes a kép. Debrecen a tavaly januári árszinten stagnál, míg Pécs és Szeged 10 százalék körül növekedett albérletárban, igaz ez mindhárom esetben 80 ezer forintos átlagot jelent, tehát felzárkóztak egymáshoz a városok.

Miskolc is drágult, nem is kicsit, 18 százalékkal többe kerül most lakást kivenni, mint tavaly ugyanekkor, igaz, ez még mindig csak 65 ezer forint. Győr változatlanul a vidéki városok élén van 95 ezer forinttal, de itt ez csak 5 százalékos növekedésnek felel meg.