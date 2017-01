Budapestre jön az Ubert lenyomó Hopin

Már a Facebookon toboroz sofőröket, és 2017 tavaszán elindíthatja budapesti taxiszolgáltatását a szlovák Hopin, ami otthon már lenyomta az Ubert is, írja a hvg.hu

A Hopin nagyjából ugyanúgy működik, mint az Uber: egy applikáción lehet megrendelni a fuvart, látjuk a térképen a környéken cirkáló autókat, az fuvar áráról előzetes kalkulációt kapunk, és a végén készpénzzel is lehet fizetni. Be lehet azt is állítani, hogy milyen nemű sofőrt szeretnénk, és nyelvtudás alapján is lehet szűrni.

Annyi a különbség viszont, hogy nem kell regisztrálni a szolgáltatás használatához, így a felhasználók anonimok maradnak.

"A mi piaci stratégiánk nem az alacsony ár, de ha valaki olcsó fuvart akar, be tud állítani egy maximum értéket az árazásnál az appon, így csak a legkedvezőbb ajánlatok érkeznek be hozzá. Aki pedig szép és kényelmes autót szeretne, az rábízza magát az általunk javasolt árplafonra” - írták a lapnak.