Tízezer vízóra fagyhatott szét az idei kutya hidegben

Körülbelül tízezer vízóra ment tönkre Magyarországon az elmúlt hetekben a nagy fagyok miatt - írja a Világgazdaság Mavíz becslésére hivatkozva. A víziközmű-szakmát tömörítő szervezet műszaki bizottságának elnöke, Radács Attila az így elfolyt víz mennyiségéről és a kárról egyelőre nem tudott becslést adni, de azt elmondta: a vízműtársaságok a nyárit megközelítő csúcsfogyasztásokat mérnek, amikor a fagyok utáni olvadás idején akadálytalanul szökik a szabadba a víz a szétfagyott vízmérőkön át.

Egy épület belső vízhálózatát és mérőjét a felhasználó köteles fenntartani és megóvni, őt terhelik a fagy miatti vízóra-károsodások költségei is. A lap által megkérdezett szakértő tájékoztatása szerint egy-egy mérőcsere 15-20 ezer forintba kerül, vagyis

idén télen eddig országosan legalább 150-200 millió forint ment veszendőbe

csak a mérők esetében, és ezt az összeget tetézi még az extra vízszámla is.

Pedig elvileg a tartós mínuszok nem okozhatnak problémát, hiszen a mérőket a fagyhatár alatt kell elhelyezni, csak sok esetben nem elég gondosak a háztulajdonosok. Néhány enyhe tél után elszoktak a kemény fagyoktól, és mínusz 15 fokos hidegben akár a szabályos mélységbe telepített vízórák is elfagyhattak, ha a fölöttük lévő aknafedél esetleg félre volt csúszva, vagy nem volt letakarva. A társasházaknál is előfordulhat szétfagyás, de nem a vízórákkal, hanem a pincei alapvezetékkel. A mínusz 20 fok a pincéket is próbára teszi, és bizonyos társasházakban a karbantartás sem megfelelő.

A szolgáltatók hangsúlyozzák, hogy mindenki ellenőrizze a hétvégi házát, lakatlan ingatlanát, mert egy csupán félcentis repedésen is ezer köbméter víz folyhat el egy hónap alatt, ha a főcsap nincs elzárva. Aki óraelfagyást észlel, vagy a szomszédságban lát csőtörésre utaló vízfolyást, hívja a szolgáltató hibabejelentő vonalát.