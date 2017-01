A fagy direkt jó a kártevők ellen

A fagy nem okozott komoly károkat a földeken, a növénytermesztésnek pedig direkt segít azzal, hogy elpusztítja a kártevőket. Legalábbis ezt mondta a Takarékbank agrárszakértője a köztévének az MTI szerint.

Mondjuk a tartós fagy miatt drágább fűteni az üvegházakat, az őszi vetés is kifagyhat és állatoknak is több takarmányra lehet így szükségük. A földek nagyrészt be vannak havazva, ami megvédi őket a nagy hidegtől, kivéve a Dunántúlon, ahol emiatt jellemző lesz a fagyás. Még arról is beszélt, hogy légköri aszály, azaz a levegő alacsony páratartalma is egyre komolyabb károkat okoz egyes helyeken a termőföldekből élőknek.