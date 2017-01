Bécsben is jó üzlet a magyar letelepedési kötvény

Bécsben is árulják a letelepedési kötvényeket, főleg orosz, kazah és hasonló ügyfeleknek - írja a Magyar Nemzet. Az osztrák fővárosban az I.I.I. Immigrant Integration & Invest GmbH nevű cég foglalkozik az itthon sok vitát kavart és márciustól le is állított letelepedési államkötvényekkel.

A céget a kárpátaljai, magyar állampolgárságú Rudi Ilona és az ukrán Ivan Rudyi alapították 2015 áprilisában. A cég a posztszovjet térségből származó ügyfelekre, elsősorban oroszokra, ukránokra és kazahokra specializálódott, akiknek 60 ezer euró, vagyis 18,5 millió forint ügyintézési díj fejében segít letelepedési engedélyt vásároló államkötvényt venni. Az üzlet elég jól is mehet, mert az osztrák News.at szerint 2015 végén Rudi Ilona egy 750 ezer euróértékű ingatlant vett Bécs egyik legszebb környékén.

Az I.I.I. GmbH viszont csak alvállalkozóként léphetett be a letelepedési üzletbe, az orosz nyelvterületen ugyanis csak a lichtensteini VolDan Investment kapott engedélyt a parlamenttől a kötvények terjesztésére. Emögött pedig az a Shabtai Michaeli nevű grúz-izraeli üzletember állhat, aki Habony Árpádnak is ismerőse és aki megfordult a Rogán Antallal jóban lévő Kertész Balázs ügyvéd irodájánál is. Hogy kik és hogyan kereshettek a legtöbbet a letelepedési kötvényeken, arról itt írtunk bővebben.