Egy miniszterelnökségi dolgozó egymillióért jut el Kecskemétre

16 miniszterelnökségi dolgozót az év hátralévő részében áfa nélkül 16,2 millióért fognak minden munkanap Kecskemétre szállítani busszal, derül ki Közbeszerzési Értesítőből. Azaz a 27 százalékos áfával 20,6 millió forintért. Ez a Közbeszerzési Értesítőben nem közzétett felhívás alapján megvalósult közbeszerzés volt. Így is négyen tudomást szereztek róla, de most is az nyert, aki eddig szállította Lázárék embereit, a Szalai Busz.

Az unió fizeti az egészet, ugyanis a Vidékfejlesztési Program keretében számoljuk ezt megoldást. Azért akarunk oda-vissza buszoztatni Kecskemétre Budapestről 9, Gödöllőről 7 ember minden nap mivel Kecskemétre tettük "Agrár-vidékfejlesztésért felelős" államtitkárságot. Bánhatja a Volán, hogy nekik nem szóltak mivel a kívülről nézve elég borsos árúnak tűnő szolgáltatáshoz képest ők szinte pont féláron kínálják az éves bérletüket bárki számára, korlátlan utazással, rengeteg busszal. Nem lebecsülve, hogy a tömeges és rendszeres távolsági személyszállításra két nagyobb város között alapvetően a vonatot találtuk fel, de az lehet, hogy a Miniszterelnökség agárbürokratái nagyobb kényelmet várnak el.

Viszont még így is csökkentek az árak, amikor legutóbb tavaly elnyerte ugyanezt a Szalai Busz nevű vállalkozás, akkor csak 10 hónapot vállaltak 18 millió plusz áfáért . A többiek viszont valamiért sokkal durvább ajánlatokat adhattak be, hiszen az elbírálásnál csak az ár, és 20 százalékban a késésért a kötbér mértéke számított. A Miniszterelnökség se túl jó a szállítási árak megsaccolásában, nekik a becsült ár 19 millió lett volna eleve.