Chikán: A politikusok korábban szégyellték a korrupciót, ma már nem is titkolják

Olimpiapárti, de nem tartja reálisnak, hogy Magyarország súlyos veszteségek nélkül meg tudja rendezni az olimpiát - mondta Chikán Attila az Atv.hu-nak adott interjújában.

Chikán, aki gazdasági miniszter volt az első Orbán-kormányban, azt állítja, hogy a PwC olimpiával kapcsolatos megvalósítási tanulmánya dícséretes, minden fontos kérdésre kiterjedő munka, ugyanakkor “szélsőségesen optimista”. Szerinte ugyanis nem lehetséges, hogy Budapest 2024-ben gazdaságosan rendezzen olimpiát.

Az egykori gazdasági miniszter szerint a tanulmányban jelzett 1043 milliárd forint olimpiaspecifikus fejlesztésekre menne, nem az ország szerves fejlődését szolgálnák. Az olimpiát támogató politikusok azzal szoktak érvelni, hogy amiket az olimpiára felépítenek, azt utána később is használják. Chikán szerint ez lehetséges, “bár erre nincs bizonyíték, mert Görögországtól Kanadáig sok más helyen csődbe mentek ezek az intézmények”.

A probléma az, hogy ezek nem az ország tényleges szerves igényei szerint épülnek, hanem az olimpia igényei szerint. Vagyis, nem arra költjük a pénzt, amire szükség lenne, köztük a lehet, hogy untig, de nagyon indokoltan emlegetett oktatásra és az egészségügyre

- mondta Chikán, aki egyébként a Rajk László Szakkollégium alapító-igazgatója. (Korábban itt tanult például Hernádi Zsolt vagy Kósa Lajos is.)

A közgazdász a Momentum Mozgalom népszavazási kezdeményezéséről azt mondta, hogy “hibátlanul értelmes”. Azért is tetszik neki, mert szerinte ne csak akkor lehessen népszavazást rendezni, “ha a kormánynak éppen kedve van hozzá”. A népszavazási ívet viszont nem írta alá, mert a társadalmi aktivitás más útját választja.

Orbán nem tudja Trumpot másolni

Az olimpia kérdése után más témákról is beszélt az egykori gazdasági miniszter. Szerinte világszinten megfigyelhető, hogy nő az emberek elégedetlensége, bár általában nem abszolút, hanem relatív értelemben szegényednek el. Ez a helyzet sok helyen, Magyarországon is teret nyitott a populista politikának, Trump megválasztása pedig nagy lendületet adhat ennek a folyamatnak. Chikán szerint Orbán nem tudja Trumpot másolni, és reméli, hogy nem is akarja.

Bizonyára csak egy első lendületből mondott kijelentés az, hogy mekkora lehetőséget nyitott meg nekünk Donald Trump megválasztása.

- fogalmazott diplomatikusan a miniszterelnök első kormányának tagja. Chikán a nemzetközi kapcsolatokról megjegyezte, hogy a Keleti Nyitás lehetőségei korlátozottak, Magyarországnak továbbra is Nyugat felé kell fordulnunk.

A magyarországi korrupcióval kapcsolatban már koránt sem volt ennyire finoman az exminiszter.

Az utóbbi években a korrupció a rendszer működésének mindennapos része lett. A korábbi kormányok idején is erős volt a korrupció, de rejteni igyekeztek és szégyenkeztek miatta. Ma a hatalmon lévők nem szégyellik, nem titkolják, inkább megmagyarázzák, hogy miért szükséges, meg jó ez

- mondta, majd kérdésre válaszolva némileg megvédte Orbánt, aki szerinte nem áll ott minden nagy projekt, beruházás mögött.

Chikán talán legsúlyosabb kijelentése, hogy a korrupció mélyen áthatja a társadalmat, és leszivárog a mélyebb rétegekbe is, “a mindennapi élet részévé válik”, legyen szó önkormányzatok tevékenységéről vagy akár közmunkáról. Bár azt mondja, hogy valóban vannak olyan mutatók, amelyek szerint Magyarországon javul a helyzet, összességében azonban elszomorítja az ország helyzete.