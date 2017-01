Hárommilliárd forintot szán idén a kormány sikerpropagandára

Felkerültek a kormany oldalára a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki kabinetiroda decemberi szerződéskötései. Ezekből kiderül, hogy Lázár János minisztériuma összesen 780 millió forint támogatást osztott ki kilenc megyei kormányhivatalnak likviditási nehézségeik enyhítésére, a legtöbb forrás - 350 és 180 millió forint - Pest illetve Nógrád megyei hivataloknak ment. Emellett közel kétmilliárd forintot szánt a Miniszterelnökség infrastrukturális fejlesztésekre és akadálymentesítésekre 17 megyei kormányablakban.

Érdekesebb tétel az 220 millió forintos szerződés, amelyet a szlovákiai magyar közösség identitástudatának erősítésére adott a tárca egy Libertate nevű szervezetnek. De egymilliárd jutott a paksi atomerőmű alapítványának, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak is egy életminőséget és életbiztonságot, valamint energiahatékonyságot javító pályázati program kiépítésére.

Szintén Lázárék listáján szerepel Balsai István alkotmánybíró fiának ügyvédi irodája, amely idén júliusig látja el a tárca jogi képviseletét a közérdekű adatigénylési pereiben az eredetileg tervezett 2016 decemberi időpont helyett. A szerződésmódosítás többletbevételt is jelent a Balsai Ügyvédi Irodának, az eredeti 5,25 milliós megbízási díját 9,75 millióra emelték. A művészetre is adott a Miniszterelnökség: mint arról korábban már írtunk, beszereztek öt festményt Kalmár Tímeától (Kalmár a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány alapítójának a felesége) összesen 282 millió forint értékben.

Milliárdok a kék plakátok új generációjára

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda is hétfőn közölte a decemberi támogatási szerződéseit. A listában a legnagyobb tétel egy év végéig tartó keretszerződésről szól, és több mint 1,9 milliárd forintot tesz ki. Ezt a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Lounge Design Szolgáltató Kft. kapják "Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2." című feladatra. Mindkét cég Balásy Gyula érdekeltsége, korábban az 56-os emlékév kapcsán is kaptak már nagy összegű megbízásokat, és a Kreatív információi szerint a kvótanépszavazásos kampány kék plakátjait is a Lounge Design készítette.

A másik méretes keretszerződés ugyanennek a feladatkörnek az első fele, és az idei év augusztusáig tart, összege több mint 1,1 milliárd forint. Rogánék itt is "az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátására" szerződtek le ennyiért, szokás szerint Csetényi Csaba érdekeltségeivel, a Network 360 Reklámügynökséggel és az Affiliate Network Kft-vel. Vélhetően itt a kormányzati sikerpropaganda gyakorlati lebonyolításáról van szó, amelyről már lehetett tudni, hogy Rogán szomszédjáék fogják végezni, de költségeket eddig nem közölt a Miniszterelnöki Kabinetorda. A két keretszerződés együttes összege meghaladja a 3 milliárd forintot.