Miért tiltották be az Igazi Csíki Sört Romániában?

Nemrég drámai felhívásban tudatta az Igazi Csíki Sör nevű termék gyártója, a félig holland tulajdonú, de bonyolultabb hátterű Lixid Projekt S.R.L., hogy "betiltotta a román táblabíróság" a sörüket. Szerintük ez egy etnikai alapú támadás volt, pontosabban azt akarták tudatni, hogy szerintük

ez egy támadás egy székely vállalkozással szemben, amely felvállalta az identitását, a magyar nyelvet és szimbólumai használatát.

A problémáról itt olvashat bővebben, a lényege, hogy miután a Heineken megvette a Csíki (Ciuc) sörmárkát, nem örültek neki, hogy valaki kijön Igazi Csíki Sör nevű termékkel. Meg is akarták védeni a márkájukat, és beperelték a Lixid Projektet.

Ahogy jó eséllyel itthon is megtenné mondjuk a Molson Coors, ha valaki piacra lépne az Igazi Borsodi Sörrel. A Lixid Projekt azzal érvel, hogy ez kézműves termék, ami más kategória, és már nyertek egy kört egy uniós hivatalnál. Azaz az európai Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) végül elutasította a Heineken Romania kérését.

A Lixid Projekt, és résztulajdonosa, Lénárd András végig román-magyar ellentétet is látott a dologban, és a Heineken jogászai ennek kissé alá is fűtöttek, amikor az egyik keresetben "úgynevezett Székelyföldként" hivatkoztak a Székelyföldre, ami azért önmagában is elég pitiáner húzás.

Most Lénárd újra elmondta a Magyar Nemzetnek, hogy ez egy "támadás Székelyföld ellen" és annyit jelent, hogy "a román nemzetpolitika nem akarja", hogy Székelyföldön munkahelyek lehessenek. A közleményük alapján 140 embert foglakoztat a sörgyáruk Csíkszentsimonban.

Csak ezt a márkanevet érinti

A Vhegy.com most kikereste a Hargita megyei bíróság román nyelvű ítéletét, mivel a gyártó Facebook-közleménye nem volt 100 százalékig egyértelmű annál a kitételnél, hogy "30 napon belül megsemmisíteniük minden tárgyat és eszközt". Nos, a kézenfekvő értelmezés volt a helyes, csak a megtévesztőnek ítélt márkához tartozó, igazi csíki sörös termékeket és holmikat kell eltüntetniük.

A húzómárka elvesztése attól még valószínűleg erős csapás a vállalatnak, az Igazi Csíki mellett még a Székely Sör illetve a Csíki Barna márkanevű termékeket árulják a honlapjuk szerint. Ráadásul a marketinget teljesen csak arra építették fel, hogy az ő söreik képviselik a helyi életérzést. De Lénárd szerint nem kizárt, hogy uniós bíróság elé viszik az ügyet, szóval

még jó ideig elhúzódhat,

hogy ki hívhatja Csíki Sörnek a sörét.

Akkor legyen hungarikum ez a termék

Közben váratlan politikai segítség érkezhet a Lixid Projektnek Magyarországról, mivel Salamon Zoltán, a "hungarikum bizottság" erdélyi tagja, a Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa szerint ez az újabb sör a székelyek identitását jelképezi már.

Pontosabban szerinte "több, mint szomjúságot oltó nedű", ez a sör "identitásunkat, szimbólumainkat felvállaló székelyföldi vállalkozást takar", és Székelyföld egyik jelképévé vált 2014-es indulása óta a márka. Ezért kezdeményezte múlt pénteken, hogy "az Igazi Csíki Sört, Székelyföld termék-nagyköveteként, emeljék a hungarikumok közé".