A magyar turisták elárasztják Horvátországot

Minden korábbi rekordot megdöntve, 513 ezer magyar turista járt tavaly Horvátországban, ahol 2,753 millió vendégéjszakát töltöttek, magyarul fejenként átlagosan kicsivel több mint 5 napot nyaraltak a szomszédban.

Ez az előző évi, adathoz képest 10,4 százalékos növekedést jelent, ami bár valamivel alacsonyabb, mint a 2015-ös, 16,8 százalékos növekedési ütem, de még így is nagyon jelentős.

Összesen egyébként 14,5 millió külföldi turista jár a horvátoknál 2016-ban, és ők 80,8 millió vendégéjszakát töltöttek az országban. Ez 10, illetve 11,7 százalékos növekedést jelent.

A legnagyobb küldő országok között Magyarország a vendégszámot illetően a 8. helyen áll, a vendégéjszakákban pedig a 10. helyen, de ez utóbbinál a 8. és a 9. helyen álló szlovákok és hollandok csupán 35 ezerrel, illetve 6 ezerrel előzik meg a magyarokat.

A turisztikai ágazat bevétele Horvátországban 9,5 milliárd euró volt a múlt évben, ebből a külföldi vendégek költése mintegy 8 milliárd euróra tehető, derült ki az MTI híréből.

Várhatóan idén tovább emelkedik az országba látogató turisták száma, köztük a magyaroké is. Az eddigi adatok és az előfoglalások azt mutatják, hogy ebben az évben is várhatóan legalább félmillió magyar vendég nyaral majd a tengerparti országban, a vendégéjszakák száma pedig meghaladhatja a 3 milliót is.