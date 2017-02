Árverés alatt a csöcsmanufaktúra

Seffer István, a bulvárlapokban gyakran előkerülő plasztikai sebész rengeteg adóval és egyebekkel

Fotó: Facebook Seffer István

tartozik, ezért elárverezi a NAV a kaposvári klinikáját. Seffernek csak adóból több mint 170 milliós tartozást sikerült összehoznia, de az M7 és a Szigetvári Takarékok is egyelőre hiába várnak tőle vissza összesen mintegy 140 millió forintnyi kölcsönt.

Egykor az egyik legfelkapottabb hazai plasztikai sebésznek tartott Seffer a saját klinikáját szimplán csak "a legsikeresebbnek" állította be a Facebookon. Főleg melleket szabtak nagyobbra, de a vádli-, fenék-, és tokaátalakítások is mentek, ahogy izmosabbnak kinézőre is faragtak embereket. A Velvetnek adott korábbi interjú alapján a pénisznagyobbítások és egyéb intimplasztikák is eléggé pöröghettek, "pozsgásra töltötték" azokat a nagyajkakat, ha arról volt szó, elvileg akár az ember saját zsírjával is. Végeztek helyreállító műtéteket és egy darabig nemváltó műtéteket is.

Most 130 millióért hirdették meg a kaposvári Szent Imre utca 7. alatti magánklinika épületét, de akár már a feléért is el lehet vinni. Az érdeklődők az Elektronikus Árverési Rendszeren belül licitálhatnak március 24-ig. Az árverési információk alapján Seffertől behajtanának még különböző követeléskezelők és magánszemélyek is nagyjából százmilliót és egy bizonyos Alberi Szolgáltató Kft.-nek is van még egy nagyjából 190 milliós zálogjoga.

Seffer nagy üzlete elvileg akkor roggyanhatott meg, amikor 2009-ben lebukott, hogy a csoportja a vád szerint őssejtes kezeléseket ad el nagyjából ötmillió forintért vagy 25 ezer dollárért gyógyíthatatlan betegeknek. Szerinte megvolt ehhez minden engedélye, a Tudományos Akadémia szerint viszont legkevésbé sem, ezért le is tartóztatták Sefferéket. A vállalkozáshoz szükséges cég alapításában részt vett két ismert üzletember, Pákh Imre és Fásy Ádám is. Az ügyben harmadrendű vádlott volt Seffer, akit azóta csalással is megvádoltak egyes hitelezői.

Seffer saját bevallása szerint 2013-ban forradalmasította az orvostudományt, "a szakma szenzációként fogadta az eredményüket", mivel "elméletben létrehozta" a "zöld sejtet", ami az általános

gyógyításért felelős sejt.

Szerinte "Amerika" és a szaúdi király is hevesen érdeklődött mindez iránt. Franciaország pedig 70 milliárd eurót (nagyjából 22 000 milliárd forintot) keresett azzal a Seffer-találmánnyal, hogy ha infarktuskor két órán belül sok őssejtet "juttatnak a beteg szervezetébe, meggyógyul, és nem áll le a szív". Ezek szerint akkor ebből a 22 ezer milliárdból Seffernek nem adtak végül túl sokat.