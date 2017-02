Három milliárd dollárért vinnék tőzsdére a Snapchatet

Tőzsdére megy az egyik legnépszerűbb csevegő/közösségi média alkalmazást, a Snapchatet kiadó Snap Inc., írja a CNN. A cég 3 milliárd dollár értékben bocsát ki részvényeket, melyekhez nem kacsolódik szavazati jog, azaz a részvényesek nem szólhatnak bele a vállalat működésébe. A cég minden szükséges papít benyújtott az amerikai tőzsdefelügyelethez, a kódja, már ha sikerül a 3 milliárd dollárnyi részvényt eladni, SNAP lesz.

A Twitter tőzsdére lépése óta nem volt ilyen volumenű tőzsdére lépés, már ami a közösségi médiás cégeket illeti. A Snapchat anyacége 158 millió felhasználóról számolt be a dokumentumokban, és napi 2,5 milliárd üzenetről, ami, lásd a Twittert, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a cég nyereséges, vagy egyáltalán keresne pénzt az alkalmazással. A Twitter 2013-ban ment tőzsdére, havi 200 000 000-nál is több felhasználót és napi 500 000 000 üzenetet jelentettek be. Aztán hiába nyitott 26 dolláron és zárt 45 dolláron a részvény az első napon és állapítottak meg a vállalatnak 31 milliárd dolláros értéket, az első negyedévben 500 milliós veszteségről számoltak be. Ma egy részvényük 17,8 dollárt ér.

A Snapchat szintén nem tartozik a nagy pénztermelő gigászok közé, 2016-ban a cég 515 millió dolláros veszteséget könyvelt el (2015-ben még csak 373 millióval voltak mínuszban), de ezt a megszokott “működési költségek” kifogással magyarázták, miközben nyilvánvaló, hogy a Twitterhez hasonlóan a Snapchat esetében sem alakult ki az az üzleti modell, ami pénz termelhet. A cég bevételei a felületükön megjelenő, hagyományos reklámfilmekből, és a felhasználókra szabott szponzorált tartalmakból származik.

Mint kiderült, a Snap még a novemberi elnökválasztás előtt benyújtotta a papírokat, kihasználva azt a lehetőséget, ami az egymilliárd dolláros éves bevételt el nem érő cégeknek áll rendelkezésére, azaz titokban készíthették elő a tőzsdére lépést. A Snapchat applikáció 2011-ben jelent meg, és abban különbözött a többi üzenetküldő szolgáltatástól, hogy a rajta keresztül elküldött üzenetek pár másodperccel keletkezésük után eltűntek. Eleinte természetesen szexcsetelésre használták, mi másra, de azóta nagyot fordult a világ, és olyan cégek, mint a CNN vagy a Discovery is üzemeltetnek saját fiókot.

A céget a facebook 2013-ban 3 milliárd dollárért akarta felvásárolni, ami a mai bejelentés fényében elég alacsony ajánlat volt (a tulajdonosok nemet is mondtak rá), bár akkoriban mindenki elképedt rajta. Ha a tőzsdei bevezetés sikeres lesz, a Snapchat példáját több startup is követheti.