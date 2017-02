Adatvédelmi biztos: Semmi titkos nincs a 4-es metrós jelentésben

Az első betűjétől az utolsóig a nyilvánosságra tartozik a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) jelentése a 4-es metró körüli korrupciógyanús ügyekről, a teljes szöveg nyilvánosságáról viszont az OLAF-nak kell döntenie - ezt mondta a Magyar Nemzetnek Péterfalví Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

Péterfalvi ezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a frissen kormányközelbe került Figyelő hetilap csütörtöki számában az OLAF-jelentés részletei alapján azt írta, hogy a brüsszeli szervezet a 4-es metró beruházása körül 60 darab, összesen 167 milliárd forintnyi szerződéssel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat, és ezek egy részénél korrupciót orrontott. Összesen 59 milliárd forint uniós támogatást kérnek ezért vissza.

Az adatvédelmi hivatal elnöke azt nyilatkozta, hogy a magyar kormány, konkrétan Lázár János kérheti, pontosabban már kérhette volna az OLAF-ot, hogy a teljes jelentést hozza nyilvánosságra. A teljes nyilvánosságot szorgalmazza Tarlós István budapesti főpolgármester is, aki már látta az egészet és azt nyilatkozta, hogy a Figyelő eltalálta, mennyit is kellene visszafizetnie a Fővárosnak. A főpolgármester azt is szeretné, ha a parlamenti pártok megismernék a jelentést, amit nála meg is tehetnének, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában pedig három párt négy tagja már jelezte is, hogy élnének is a lehetőséggel.