Zöldségkrízis Angliában: bejöttek a fejadagok

A rossz idő miatt egyre súlyosabb a brokkoli és a salátahiány az Egyesült Királyságban, írja a BBC. Számos hipermarketben már áruhiány van, a Tescoban például az ellátási problémák miatt egy ember maximálisan vehető jégsalátáinak számát háromra csökkentették.

A Morrisons ugyanilyen hármas limitet hozott a brokkolikra. Náluk jégsalátából is csak kettőt vehet valaki, nehogy nagy tételekben kezdjenek el bejégsalátázni a megrémült fogyasztók. Az Asda-nál nincs limit, csak hiány ami félnek, hogy eléri majd a cukkinit és a padlizsánt is. Sok helyen valószínűleg már Kaliforniából hozzák a jégsalátát.

Az áruházak általában a rossz dél-európai időjárása hivatkoznak, ami miatt akadozik a beszerzésük, egyszerűen kevesebb ilyen zöldség termett. Theresa May miniszterelnök is megszólalt már az ügyben, szerinte a kormány látja, hogy "helyzet van" és az illetékes állami szervek figyelemmel követik azt.

Közben az árak is emelkedtek, a Lidl-ben példál 42 pennyről több mint a duplájára, 1,19 fontra ugrott mára jégsaláta ára. De Essexben már a másfél fontos (mai áron 537 forintos) jégsaláta is előfordul. Diter lloyd, a Brit Levelessaláta Szövetségtől elmondta, hogy a szezonon kívüli zöldségek 80 százaléka Dél-Spanyolországból jön, így ha ott rossz az idő, azt más uniós országok is megérzik. A spanyol zöldség-gyümölcs szövetség, a FEPEX szerint a hiány eltarthat április elejéig.