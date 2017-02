Kézzelfogható bizonyítékunk van arra, hogy péntek 13 tényleg balszerencsés

Az elmúlt napokban az ónos esők jelentős károkat okoztak az országban, a károk bejelentése, felmérése még mindig zajlik. Az MTI az alábbi biztosítók tájékoztatása alapján készített körképet.

K&H Biztosító: az ónos esős időszakban mintegy 600 kárbejelentést kaptak. Amikor ónos eső esik, de már intenzív havazáskor is, átmenetileg csökken a kárbejelentések aránya, ugyanis ilyenkor, aki teheti, nem indul útnak. Az úton lévők viszont gyakrabban okoznak kárt, ami az ónos időszakot követően a károk számának 10-15 százalékos növekedését is eredményezheti.

A biztosító szakemberei szerint az ónos eső idején a károk jellegét tekintve a rövid követési távolság okozta ráfutásos, valamint az útról való lesodródás, sávelhagyás miatt bekövetkezett ütközések a gyakoribbak. A biztosítónál mintegy 30 százalékkal nőtt meg a balesetbiztosításokkal kapcsolatos bejelentések aránya, jellemzően csonttöréses balesetekkel kapcsolatban jelentettek káreseményt.

A Groupama az ónos esőt követően a kárbejelentések néhány százalékos emelkedésére számít. A biztosítónál még nem tapasztaltak kimagasló számú kárbejelentést, a következő napokban azonban számítanak arra, hogy érezhetően megemelkednek a bejelentések. Legjellemzőbbek ilyenkor az esések miatti csonttörések, az autókat illetően pedig a koccanásos vagy az útelhagyásos balesetek. A vagyonbiztosítási károk is jelentősek voltak: a januári extrém hideg miatt mintegy 20 százalékkal több vízóra-, illetve csőtörés kárról érkezett jelzés hozzájuk.

Az Uniqa december elejétől január végéig 333 millió forinttal többet fizetett ki gépjárműkárokra, mint egy évvel korábban. A társaság több mint 9000 kárbejelentést fogadott. Idén

január 13-án, pénteken fogadták a legtöbb kárbejelentést (mintegy 500-at), az átlagos közel dupláját.

A gépjárműkároknál 11 százalékkal több kárról kaptak bejelentést decemberben és januárban, mint egy évvel korábban, a kárkifizetés jelentősen emelkedett, 124 százalékra nőtt. Ez azt mutatja, hogy a bekövetkezett károk súlyosabbak voltak, mint a korábbi évben, az átlagos kárérték 350 ezer forintot tett ki.

A decemberi és januári lakás- és balesetkárok egy év alatt több mint megduplázódtak. A lakásban történt baleseti károk száma közel 30 százalékkal emelkedett, míg az átlagos kárérték közel duplájára nőtt az előző téli időszakhoz képest. A baleseti műtéti térítés átlagos kárértéke 137 ezer forint volt.

Az Uniqánál a fagyás miatti csőtörés-károk okozták a legnagyobb veszteségeket. Volt olyan kárbejelentés, ahol az okozott kár 6 millió forint körüli alakult, de az átlagos kárérték is 270 ezer forintot tett ki a fagykárok esetében.

Az Aegon Magyarország ügyfelei januárban közel 850 időjárással összefüggő kárt jelentettek, a becsült kárösszeg meghaladja a 71 millió forintot. A biztosító olyan károkat is megtérít, amelyekre sokan nem is gondolnának, ezért érdemes figyelni lakásbiztosításokra. A napokig tartó ónos eső és havazás nyomán még folyik a károk összesítése, de érkezett bejelentés a biztosítóhoz az áramszünet következtében leolvadó hűtőkben és fagyasztókban megromló ételek miatt is – 11 ilyen jelzés volt.