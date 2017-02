Kitört a héten a sör- és pálinkaháború

Vlagyimir Putyin itt járt nálunk a múlt héten, hallgatta, hogy szépeket mondunk az országáról, aztán felvetette, hogy a paksi bővítés teljes költségét meghiteleznék. Az is kiderült, hogy Tállai András halmozza az állásokat, de az adóhatóság szerint nincs baj azzal, hogy adótanácsadók fizetési listáján is szerepel. Az EU korrupcióellenes hivatala szerint viszont van baj, de nem ezzel, hanem a 4-es metró körüli zavaros ügyekkel. Mindeközben ráadásul pálinka- és sörfronton is harcban állnak a csapataink. Ez volt a héten a gazdaságban.