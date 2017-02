Valakik iszonyúan jól járnak a vizes vb-vel

Júliusban két nagyszabású sporteseményt is rendeznek Budapesten (illetve az agglomerációban lévő Mogyoródon): a hónap második felében a két hétig tartó vizes világbajnokságot, valamint a hónap utolsó hétvégéjén Forma-1-es futamot. Azt már régóta lehet sejteni, hogy ebben az időszakban (különösen akkor, amikor a két program között időbeni átfedés is van) hatalmas tolongás lesz a budapesti szálláshelyeken.

Most viszont már látszik is, hogy a szállásadók hogyan készülnek a rendezvényekre (amikre az uszodák még csak nyögvenyelősen, a Hajós uszoda átépítését például még csak a napokban kezdték el, holott már tavaly őszre tervezték): áremelésekkel. Méghozzá nem is akármilyen mértékűekkel.

A hotelekben már most alig van szabad hely, pedig van szálloda, ahol 35 százalékos felár van erre az időszakra, de a hostelek és az Airbnb-sek sem tétlenkednek – derül ki Az Utazó magazin összeállításából. A turisztikai lap körképe szerint egy Erzsébet térnél lévő garzon a vébé előtti héten (július 6-13. között) hét éjszakára 72 ezer forintba kerül, de 14-től, a vébé napjától már 18 százalékkal drágább, 85 ezerbe kerül egy hétre.

A Gozsdu udvarnál egy lakás július közepén egy hétre 143 ezerbe, a hónap utolsó hét napjára (ebbe már az F1 is beleesik) 219 ezerbe kerül – ez 53 százalékos áremelést jelent. A legdurvább áremelést, nem meglepő módon, a még épülő Dagály közelében találták: ott egy négyszemélyes lakás

július 14-e előtt 104 ezer forintba kerül egy hétre, akkortól viszont 310 ezer forintot kell érte fizetni.

A hosteleknél a kétszeres drágulás a rekord: egy belvárosi hostel a 454 dolláros heti szobaárát emeli 1004 dollárra július utolsó hetében. Ettől alig marad el az a hetedik kerületi hostel, amely a vizes vb és az F1 hetére 554 dollárért (160 ezer forintért) adja a július első felében még 336 dolláros (98 ezer forintos) szobáját.

Ehhez képest, arányaiban legalábbis, visszafogott az a belvárosi, dunai panorámás hotel, amely a sportesemények előtti 322 ezer forintos heti árát nagyjából 30 százalékkal 420 ezerre emelte. Igaz, a csaknem félmilliós heti díj sem tűnik riasztónak: a lap cikke szerint már most nincs üres szobájuk július második felére.