Kevésbé mérgez a gazdagok sídzsekije

A Gore-Tex-termékek gyártója, a Gore Fabrics 2023-ra kivonja a veszélyes PFC-vegyületeket a gyártási folyamatából, és helyettük környezetbarátabb, PFC-mentes vízálló technológiákat vezet be – jelentette be a vállalat Európa legnagyobb túrafelszerelési vásárán és kiállításán a Greenpeace közleménye szerint.

A Greenpeace már 2011 óta kampányol azért, hogy rábírja a textilipari cégeket, hogy kivonják a gyártási folyamataikból a veszélyes vegyületeket. Ezek közül a PFC-k (per- és polifluorozott vegyi anyagok) számítanak az egyik legproblémásabb vegyületcsoportnak, ugyanis ezeknek az anyagoknak egy része hormonkárosító és daganatos betegségek okozója is lehet, ezért a szervezet szerint a kivezetésükkel nem csak a környezetünknek, de a saját egészségünknek is nagyon jót teszünk.

A Greenpeace úgy gondolja, a cég bejelentése bizonyítja, hogy a túrafelszerelés-gyártók át tudnának állnia veszélyes PFC-k használatáról a környezetbarát technológiák alkalmazására. "A Gore Fabrics mai bejelentése óriási mérföldkő a méregmentes jövő felé vezető úton. A cég kötelezettségvállalása nagy lendületet fog adni a PFC-mentes termékek elterjedésének, legyen szó akár vízálló sátrakról, bakancsokról, széldzsekikről vagy túranadrágokról.” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.

A vízhatlan technológiákban piacvezető Gore Fabrics 2020 végére tervezi eltávolítani a környezetvédelmi szempontból aggályos PFC-ket az általános túrafelszerelések, 2023 végére pedig a speciális túrafelszerelések vízálló bevonatából is. A cég egyúttal vállalta, hogy új, környezetbarátabb technológiákat fejleszt ki a vízálló membránokhoz és víztaszító bevonatokhoz, egyaránt megvizsgálva a fluormentes és fluortartalmú lehetőségeket is.

Bár még sok jelentős márka – így például a The North Face, a Mammut és a Salewa – továbbra is használ PFC-ket a túrafelszereléseiben, a vízhatlan anyagok egyik legfontosabb gyártójaként számon tartott Gore Fabrics vállalása véget vethet a veszélyes PFC-k használatának az egész szektorban.