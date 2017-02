Újabb százmilliókat költenek a Kossuth térre

Hiába épül-szépül évek óta a Kossuth tér, a felújításból sosem lehet elég. Az állam ugyanis most egy új projektcégek alapított a nemzet főtere és környéke további felújítására, ami első körben félmilliárdba kerül, de lesz ez még több is.

A Világgazdaság cikke szerint SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt. néven jegyezte be a cégbíróság a budapesti Kossuth tér épületeinek felújítását menedzselő céget. Az induláshoz 505 millió forint közpénzt kapott a kiemelt állami projektcég, amelynek a tulajdonosi jogait az Országgyűlés Hivatala (OH) gyakorolja.

A megfontolás az volt, hogy "a Kossuth tér átalakítását is az OH vezényelte le, és azzal harmonizálva, ahhoz méltóan végezzék el a környező, állami tulajdonú épületek és környezetük felújítását" - mondta a lapnak Such György, a hivatal főigazgatója.

A gyakorlatban ez a cég fogja menedzselni a Kossuth tér felújításával kapcsolatos beruházásokat, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését ugyanúgy, mint a kivitelezők tendereztetését, később pedig ez a cég üzemelteti majd az épületeket is.

A nemzet főterére eddig becslések szerint 31 milliárd forintot költöttek el, de az építkezések még bőven tartanak, és a kormány Várba cuccoltatása, illetve a Néprajzi Múzeumnak a Városligetbe százmilliárdokból építendő múzeummonstrumokba való költöztetési folytán még folytatódni fognak. Így például a Földművelésügyi Minisztérium épületeit és az egykori Kúria épületét is át akarják építeni, és a Néprajzi Múzeum épülete is új funkciót kapna.