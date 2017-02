A németek is csúnyán belerúgtak Trumpba

Trump hatalommegszállott családi vállalkozó, akinek semmi köze a szociális piacgazdasághoz

– fogalmazott szokatlanul keményen a német külkereskedelmi szövetség, a BGA vezetője, Anton Börner a Frankfurter Allgemeine Zeitung beszámolója alapján.

Szerinte a választási győzelemmel Trump az „álomcégéhez” jutott hozzá, és az USA-t is vállalatként akarja majd irányítani, az „én mindig nyerek” mottója alapján. Ezzel viszont

az ész, a logika és a kompromisszumkészség nehezen fog boldogulni.

A német export rekordév elé nézhet, az elemzők szerint 2,5 százalékkal, 1235 milliárd euróra (383 ezer milliárd forintra) nőhet a kivitelük. Azonban ez csak előrejelzés, és Börner szerint a kockázatok erősen növekedtek.

Trump ígéretei és első lépései különösen veszélyesnek tűnnek a német exportőrök számára, és általában véve az egész német gazdaságban komoly károkat okozhat, ha az amerikai elnök nekimegy a külföldi cégeknek és a szabadkereskedelemnek.

Börner emellett világos szavakat vár a politikától és a gazdaságtól is Trump felé, hiszen ő a bonyolult rendszerekkel nem tud mit kezdeni. Németországnak ezért Európában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Kanadában is szövetkeznie kell az exportban erős vállalatokkal, politikailag és gazdaságilag is.

Erősnek és magabiztosnak kell lennünk. Ez az egyetlen, amiből egy Trump-féle vállalkozó ért. Érezni fogod a könyörtelen versenyt

– üzent Trumpnak a német vezető.