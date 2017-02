Talált még egy 770 milliós csalást is az OLAF

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feljelentése nyomán kellett nyomoznia a Fővárosi Főügyészségnek, akik végül a megkapott információk alapján vádat is emeltek.

Egy csoport ugyanis viszonylag számottevő uniós pénzt ellopott, kamupapírokkal. A trükk lényege az volt, hogy négy uniós pályázaton is elindult a főszervező azzal, hogy új csomagolóipari gépekre ruházna be. Erre kapott is rengeteg pénzt, a valóságban azonban csak átfestette a meglévő papírzacskó gyártó gépeit, vagy a legkopottabb alkatrészeket kicserélte.

A másodrendű vádlott pedig gyártott hozzá neki hamis papírokat. Össszesen 770 millió forint közpénzt csalt el így Magyarországtól, ebből 630 milllió volt uniós pénz, a többi költségvetési.

Az OLAF 2011 szeptembere óta tartó ellenőrzése 2005-től vizsgálta a csoport gyanús pályázatait. A nyomozásuk eredményét megküldték az ügyészségnek, aztán a NAV is nyomozott még, ennek a végén lépett mostanra az ügyészég.