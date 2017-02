Félmillió dollárt ad a szegényeknek az eBay alapítója

Pierre Omidyar, az eBay milliárdos alapítója egy jótékonysági befektetési alapítványán keresztül mintegy félmillió dollárt tett egy kezdeményezésbe, amely ingyen ad pénzt az embereknek Kenyában, írja a BusinessInsider.

A projekt egyelőre arról szól, hogy néhány kenyai településen jótékonysági szervezetek megfinanszírozzák az általános alapjövedelem bevezetését, azaz minden lakos alanyi jogon kap majd egy meghatározott összeget. A kezdeményezésnek összesen 26 ezer kedvezményezettje lesz, amivel ez lesz minden idők legnagyobb alapjövedelem-kísérlete.

A résztvevők közül egyesek 12 évig folyamatosan kapják majd a pénzt, mások rövidebb ideig, megint mások egy összegben. A cél, hogy a valóságban is teszteljék azon elméletet, miszerint az általános alapjövedelem a legjobb fegyver a szegénység ellen.

Korábban egyébként Európában is indultak már hasonló kísérletek, és egyre több baloldali politikus kampányol azzal, hogy az ingyenpénz a megoldás a szociális hálón tátongó lyukak bevarrására, illetve a szegénység felszámolására. A dolog bírálói viszont azt állítják, hogy az alapjövedelem leszoktat a munkáról, túl nagy adóterhet tesz szükségessé és visszafogja a növekedést.

Az alapjövedelem valós hatásait viszont egyelőre nem ismerjük, ezért is lesznek érdekesek azok a kísérletek, amelyek mostanában indulnak.

Omidyar korábban egyébként a mikrohitelezésbe fektetett nagyobb összegeket, azaz kis pénzösszegeket adott a szegény, fejlődő országbeli mikrovállalkozóknak, hogy segítse őket az üzlet beindításában. Emiatt azonban sok bírálat is érte, a vádak szerint cégei brutális módszerekkel, könyörtelenül hajtották be a hiteleket a bedőlt, amúgy is szegénysorban tengődő vállalkozókon.