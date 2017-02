Süllyedőben a világ legnagyobb tengeri szállítócége

Hatalmas, majdnem kétmilliárd dolláros (577 milliárd forint) veszteséget szenvedett el tavaly a világ legnagyobb konténerhajózási cége, a Maersk. A dán vállalat hét évtizede mindössze másodszor került mínuszba, de most rögtön rekordot is döntött: soha nem bukott még ekkorát dán cég a pénzügyi szektoron kívül, írja a Financial Times.

Ami külön érdekessé teszi a Maersk eredményét, hogy újabb jele a konténerhajóztatás, és tágabb értelemben véve pedig a világkereskedelem döglődésének. Tavaly már bebukott az egyik legnagyobb konténeres cég, jó nagy balhét okozva a karácsony előtti logisztikai csúcsidőszakban.

A dán cég pedig külön megszívta, hogy a 384 millió dolláros veszteséget termelő konténerhajózás mellett a másik fő tevékenységi köre az olajbiznisz, aminek szintén nem volt jó éve tavaly. Olyannyira nem, hogy az ágazatban 2,7 milliárd dolláros értékleírást kellett végrehajtani a cégnek, ebből fakad a veszteség döntő része.

Pont ezért is próbálnak túladni olajipari érdekeltségeiken, a konténerhajózási piacon pedig egy riválisuk, a Hamburg Süd bekebelezésével akarják megerősíteni pozíciójukat.

Bár elemzők szerint a konténerhajózási biznisz kezd helyreállni a világkereskedelem stabilizálódásával, azért a jövőbeli kilátások legalábbis vegyesek. Ha például Donald Trump amerikai elnök beváltja választási ígéretét, és kereskedelmi háborúba indul Kínával, az nyilván hatalmas csapást jelentene a hajóztató cégeknek.