200 ezer magyar bankot váltott a héten

Az elmúlt tíz évben nem volt akkora tranzakció a magyar bankszektorban, mint ami most a héten lezárult: az Erste Bank átvette a Citibank lakossági üzletágát, 200 ezer ügyfél került át egyik banktól a másikhoz, az Erste lakossági ügyfeleinek a száma egymillió fölé nőtt. Ezzel az Erste a legnagyobb hitelkártya-szolgáltató is lett, most már a piac 21 százaléka az övék.

Nem csak ügyfeleket vettek át a Cititől, hanem 450 munkatársat és négy fiókot is, például a Vörösmarty térit, illetve a Mammutban is két Erste-fiók lesz mostantól. Országos szinten így már összesen 127 Erste-fiók van összesen. A bank által kezelt vagyon az átvétellel nagyjából 30 százalékkal nőtt meg.

A tranzakció egyébként elég sokáig tartott, 2015 szeptemberében jelentették be, a vásárlást 2015 decemberében hagyta jóvá az MNB és a Gazdasági Versenyhivatal. Az ügyfelek számára a konkrét bankváltás viszont csak az elmúlt napokban zárult le.

Az átállás napjaiban elég sokan próbálták egyszerre felhívni az Erste ügyfélszolgálatát, összesen 22 ezren egy nap alatt, így ott volt is némi átmeneti fennakadás, illetve bár a netbankjuk beengedő kapacitását is 6-7-szeresére növelték, egy másfél órás kiesés ott is volt, mostanra viszont elvileg már működik minden.

Az átvett citisek bankszámlaszámai megváltoztak, de csak a számlaszámok első nyolc – bankot azonosító - jegye változott. Az átvett ügyfelek új erstés betéti kártyát és hitelkártyát kaptak, de a PIN-kódok pedig maradtak a régiek. Az Erste egyébként nem számít nagy elvándorlásra, már csak azért sem, mert a Citi kapcsolattartó bankárait is átvették.