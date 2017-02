Trump miatt mondott le a Fed egyik agya

Beadta a lemondását pénteken az amerikai jegybank, a Federal Reserve Kormányzótanácsának egyik tagja, aki a 2008-as válság után részt vett azoknak a bankszektort érintő szabályoknak a kialakításában, amik közül sokat Donald Trump nemrég bejelentett terve alapján meg akar szüntetni - írja a Reuters.

Daniel Tarullo 2009 óta dolgozott a Fednél, és részt vett a 2010-ben elfogadott Dodd-Frank pénzügyi törvénycsomag kidolgozásában. Ezeknek a szabályoknak az volt a célja, hogy ne alakulhasson ki újra a 2008-ashoz hasonló helyzet, amikor adófizetők pénzéből kellett nagybankokat kimenteni. Tarullo nagyobb tőkemegfelelési-mutatók mellett lobbizott a nagybankok esetében, szintén azért, hogy ezeknek a bankoknak az esetleges csődje kisebb kockázatot jelentsen az USA és a világ pénzügyi rendszere szempontjából. Ilyesmikről itt írtunk részletesebben.

Tarullo lemondása egyébként várható volt, bár erre az időzítésre nem sokan számítottak. A lemondás azt is jelenti, hogy Donald Trump a Kormányzótanács hét pozíciójából háromba jelölheti hamarosan a saját jelöltjét. Ezt követően 2018 januárjáig a Fed élére is új elnököt jelölhet Janet Yellen helyett.

Az elmúlt hónapokban Tarullo több alkalommal is helytelenítette a republikánus törvényhozók bankszabályozás lazítására vonatkozó lépéseit. Tarullo Jeb Hensarlinggel, a Kongresszus pénzügy bizottságának elnökével is szembe került, ugyanis Tarullo tavaly kritizálta a képviselő törvényjavaslatát, ami lehetővé tett volna a bankok számára, hogy válasszanak aközött, hogy megfelelnek a Dodd-Frank-törvény előírásainak, vagy hogy egy magasabb tőkemegfelelési mutatónak felelnek meg. Tarullo szerint ez a mutató nem lett volna elég magas. Hensarling várhatóan újra be fogja adni ezt a törvényjavaslatot.