A Toshiba mintha robogna a csőd felé

December óta megfeleződött a Toshiba piaci értéke, kedden egy fajsúlyos, 9,2 százalékos eséssel újabb negatív csúcson zárt a részvényárfolyamuk, írja a Világgazdaság.

A vállalatot az a amerikai Westinghouse atomenergetikai cég felvásárlása rántotta mostanra ilyen súlyos válságba. 2006-ban nem csak 5,4 milliárd dollárt kellett kifizetni értük, de utána a Westinghouse elkezdett durván túlárazott építőipari cégeket venni, amiknek ritkán sikerült felmérni a valós hiteleit és kötelezettségeit. A Westinghouse nem aprózta el, a cégtől átgyűrűző veszteség most 6,28 milliárd dollárnál jár.

A Toshiba saját tőkéje átcsúszott -1,3 milliárd dollárba, elfogyott a pénzük erősen, ami miatt már a könyvvizsgálócégük lépett, hogy törvényesen tudjon működni az óriási multi. Ahhoz viszont, hogy a könyvvizsgálói ajánlásoknak megfeleljenek, esetlegesen más mellett legalább időre van szükség, szóval a harmadik negyedéves beszámolójukkal is késtek, ami újabb rossz hírt jelentette a piacon.

Mindez messze nem jelenti azt, hogy biztosan csődbe is mennek, csak gyorsan pénzre lesz szükségük, azaz al kell adniuk valamit. Ezt is tervezi a cég, a jól menő chipgyártás 20 százalékából szednének be pénzt. Előző és a márciusban, a most lezáródó üzleti évük végén ráadásul még így is egyaránt több mint 1,8 milliárd dolláros adózás előtti nyeresége lesz a cégnek, szóval nem olyan biztos azért az a csőd se.