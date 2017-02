Három új úti céllal jelentkezik a Ryanair Budapestről

Három új járatot indít a Ryanair légitársaság Budapestről a 2017-es téli menetrendben - írja a cég közleményében. A társaság Prágába, Edinburgh-be és Valenciába is kínál majd jegyeket.

Prágába heti ötször, Edinburgh-be és Valenciába hetente kétszer indulnak majd az ír diszkont társaság gépei, de konkrét menetrendet a Ryanair egyelőre nem hozott nyilvánosságra. Az első járatok 2017 decemberében indulnak el.

A héten a Wizz Air is jelentett be új célállomást: Frankfurt-Hahn helyett decembertől a Frankfurt Nemzetközi Repülőtérre jár majd Budapestről, a magyar hátterű diszkont cég gépei minden nap kora délután indulnak majd Ferihegyről.

A Wizz Air csütörtöki közleménye szerint június 18-án új bázist is nyit London Luton repülőterén, ami a légitársaság első bázisa lesz az Egyesült Királyságban. A nyitással egyidejűleg három új járatot is indít a Wizz Air, Lutonból Tel Aviv, Pristina és Kutaiszi válik elérhetővé a magyar kötődésű légicéggel, és sűrítik a járatszámot Szőcsvásárra (Suceava), Konstanzába (Constanca) és Jászvásárra (Iasi) is.