Heti Válasz: Fidesz-kedvenc a 4-es metró két osztrák kivitelezője

A kormány a 4-es metró körüli csalások miatt keményen beleszállt azokba az osztrák építőipari cégekbe, amelyeknek az OLAF-jelentés szerint komoly gondok voltak a szerződéseivel. De a Heti Válasz szerint kérdéses, hogy mennyire lesz tartós a harag.

A hetilap csütörtöki számában ugyanis azt írja, hogy az egykor az MSZP-SZDSZ csapattal összefonódott Strabag és Swietelsky a Fidesz-közeli focicsapatoknak adott kvázi "védelmi pénzért" cserébe túlélte a kormányváltást, sőt,

az Orbán-kormányok alatt még több pénzt is keresnek, mint a kormányváltás előtt.

A Siemens és az Alstrom mellett a Strabag és a Swietelsky szerződései miatt követel vissza 97 milliárd forintnyi uniós támogatást a kormánytól az EU csalás elleni hivatala, az OLAF. A Strabag túlárazott szerződése miatt 8, a Swietelsky miatt 7,6 milliárd forintot kellene visszafizetnie a Magyarországnak.

Ez pedig újra alkalmat ad arra a kormánynak, hogy visszatérjen egyik kedvenc témájához: ahhoz, hogy mi volt nagyon rossz a hét évvel ezelőtti elmúlt nyolc évben. Éppen ezért a témában tett nyilatkozataiban a kormány a fővárosi önkormányzat akkori vezetése mellett a multicégeket sem kíméli a retorikájában.

A most nagyon szidott cégek viszont elég jól elvoltak az elmúlt hat és fél évben, sőt a két cég akkora profitot csinált Magyarországon, mint még soha azelőtt :

a Strabag 2015-ben közel 19 milliárd forintos eredményt könyvelt el, az elmúlt 12 hónapban pedig 215 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el ;

a Swietelsky pedig 7,98 milliárd forintot keresett nálunk 2015-ben.

A két cég annak ellenére él és virul a 2010-es fülkeforradalom óta is, hogy 2008 előtt kartellezésen is kapták őket. A GVH akkor finoman jelezte is a kormánynak, hogy ezért akár ki is zárhatnák a cégeket az állami megbízásokból, de ez nem történt meg.

A Heti Válasz szerint a két cég úgy élt túl, hogy "védelmi pénzt" fizetett, mégpedig focitámogatások formájában. A Strabag a miniszterelnök két kedvenc focicsapatának, a felcsúti Puskás Akadémiának és a székesfehérvári Videotonnak is kiemelt támogatója, a Swietelsky pedig a Haladásba önt százmilliókat.

Ezen kívül még más összefonódások is vannak a lap szerint a két osztrák cég és a Fidesz-közeli focicsapatok között: a Swietelsky csoporthoz tartozó Vasútautomatika Kft.-t Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjának alelnöke, Ferenc Sakalj vette meg.

A horvátországi focicsapat egyik támogatója pedig a TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft., amely a Strabag konzorciumi partnereként sokszor nyer magyar közbeszerzéseken. A cég ügyvezetőjének fia, Aczél Zoltán pedig a lap szerint a Strabag és az Alstom lobbistája. A hetilap azt írja, hogy a Strabag annak idején Aczél Euro:contact nevű cégén keresztül tömte a magyar baloldal feketekasszáit, és ezen a cégen keresztül lobbizott Budapesten az Alstom is.

Aczél Zoltán ráadásul a 4-es metró ügy miatt körözés alatt álló Terner Gézának a veje. A lap szerint viszont amíg Terner nem kerül elő, addig Aczél és a Strabag az "érintehetetlenek klubjában" marad, vagyis a kormány legfeljebb szóban dorgálja majd őket, de minden megy a régiben.