A világ egyik valaha volt legnagyobb üzlete készülődik

Warren Buffett finanszírozásával egyesülhet két globális gigacég, a Kraft Heinz és az Unilever, írja a Business Insider. Mindez óriási üzlet lenne, egészen pontosan az univerzum eddigi harmadik legnagyobb vállalati összeolvadása lehet.

Az Unilever részvéyneinek értéke nagyjából 139 milliárd dollár (nagyjából 40 ezer milliárd forint), a Kraft Heinzé 106 milliárd (31 ezer milliárd forint), utóbbiban van benne utóbbinak birtokolja nagyjából a harmadát Buffet. A hír hallatára eléggé felfelé indult el mindkét cég részvényárfolyama.

Mind a két cégnek egy sereg ismert márkája van, főleg a háztartási termékek, élelmiszerek. A Karl Heinzé például főleg az USA-ban erős márkanevekben, de nekünk is ismerős lehet a Heinz ketchup vagy Philadelphia sajt. Az Unilever márkáival is bárki találkozhat a világban, többek közt a a Knorral vagy az Axe-szal mi is.