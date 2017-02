Vizsgálat lesz a vacak multikaja miatt

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elrendelte a hazai és a külföldi kiskereskedelemben kapható azonos termékek újabb átfogó vizsgálatát - közölte Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón, írja az MTI.

Az intézkedés előzménye, hogy a szlovák élelmiszer-felügyelet friss kutatása szerint Szlovákiában forgalmazott vizsgált élelmiszerek felénél a gyártók alacsonyabb minőségű termékeket hoztak forgalomba Szlovákiában, mint Ausztriában. A szlovák hírre viszont hirtelen előkerült egy korábbi, a maga idejében kisebb jelentőségűnek tűnő magyar vizsgálat is: kiderült, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is ugyanerre az eredményre jutott 24 termék vizsgálata során.

Fazekas bejelentése alapján most nagyjából 100 termék összetevőire vonatkozó összehasonlító vizsgálatot fog elvégezni a Nébih. Ezen kívül a feltüntetett összetevők közötti különbségeket, és az ebből adódó esetleges minőségi eltéréseket keresik majd a hatóság munkatársai. A vizsgálat első eredményei várhatóan március közepére lesznek nyilvánosak.

A szlovák eredmények publikálása és a magyarok előkerülése a közvéleményt, az érintett világmárkákat és a kormányt is érzékenyen érintette. A Márkaszövetség azzal védekezett, hogy az esetlegesen tapasztalható érzékszervi különbségek bizonyos esetekben az eltérő alapanyagokból adódnak, máskor az egyes nemzetek ízlésbeli különbségeire reagálnak. Vagyis a magyarok egy kicsit mást szeretnek, mint például az osztrákok, ezért mást is kapnak. Ugyanakkor az eltérések még bőven a jogszabályi keretek közt maradnak, tehát panaszra semmi ok.

Lázár János és a szlovák kormány szerint ugyanakkor botrány, hogy a szlovákoknak és a magyaroknak gyatrább ételek jutnak. Gabriela Matecná szlovák földművelésügyi miniszter a azt mondta, bizonyítást nyertek a félelmeik, miszerint a multinacionális vállalatok két kategóriába sorolják a fogyasztókat. A jelenség attól, hogy most ilyen felkapott lett, még nem új, a V4-es országok korábban is próbálták már elérni az uniónál, hogy szigorítsák a fogyasztóvédelmi jogszabályokat ilyen irányba, sikertelenül.