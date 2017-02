Ingyen válthat pénzt egy új, magyar kötődésű oldalon

Jutalék nélkül lehet pénzt váltani egy most induló online felületen, amiről a hvg.hu számolt be. A magyar ötletből indított és magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező midrate.com közösségi pénzváltó oldal most startol hazánkban. A Midrate maga nem vált pénzt, hanem online felületet biztosít azon magánszemélyek számára, akik valutát szeretnének eladni vagy vásárolni, így segíti elő egymásra találásukat és kommunikációjukat.

Az oldal segítségével a pénzváltásból kimaradnak a pénzügyi közvetítők, így a költségek eltűnnek és lehetővé válik a valuták egymás közti lehető legjobb árfolyamon történő cseréje, amivel az eladó és a vevő is nyer.

A hvg.hu úgy tudja, a midrate.com-ot a Spanyolországban bejegyzett Midrate S.L. üzemelteti, amelyet 5 magyar magánszemély alapított 2015. szeptemberében. A magyar jelenlétet tovább erősíti, hogy a webfejlesztés és a marketing tevékenység is teljes egészében Magyarországon folyik.