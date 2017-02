Az Aldi is kiáll a termékei egyforma minőségéért

Hangsúlyozni akarja az Aldi is, hogy sajátmárkás termékei nálunk is ugyanolyanok, mint máshol, írja az MTI. Ezt Bernhard Haider, az itteni ügyvezető jelentette be egy sajtóbeszélgetésen. A más beszállítók nemzetközi márkáiért már nem tudnak viszont felelősséget vállalni.

Az Aldi több mint 1600 állandó terméket forgalmaz Magyarországon, ezek 80 százaléka sajátmárkás. A sajátmárkás termékek körülbelül a fele érkezik központi beszerzésből, tehát ezek teljesen összehasonlíthatók Haider szerint. A saját minőségbiztosítási rendszerükben nagyon biztosak, de szúrópróbaszerűen egyébként a többi márkát is ellenőrzik.

A saját márkás termékeik másik felét, döntően a gyorsabban romló ételekt magyarországi beszállítóktól szerzik be, példáula tejtermékeket, húsokat, zöldségeket. És természetesen a pékárut, Ryan Gosling áhítatának tárgyát.