Nagyot kockáztattak a cégek, amikor Oroszországba exportáltak, most ne sírjanak

Ha azt hiszi, hogy a szankciók nélkül az oroszok megálltak volna Ukrajnánál, akkor szegényes a fantáziája, vagy nem tud túl sokat az orosz történelemről

- mondta Daniel Fried, az amerikai külügy szankciókért felelős megbízottja a Hvg.hu-nak. Ő nem hibáztatja a magyar kormányt ennek ellenére, ha lobbiznak a szankciók csökkentéséért, noha velünk együtt született döntés azokról.

"Higgyék el, a szankciók a legjobb eszköz, amihez folyamodhattunk" - mondta még, illetve, hogy szerintük hatszorosan számolta el a magyar kormány a szankciók miatt a magyar gazdaságot ért lehetséges károkat. Erről mi is írtunk bővebben például itt, Szijjártó például finoman fogalmazva egyre nagyobb ferdítésekbe csúszik bele. Nehéz kiszámolni a szankciók pontos hatását, mivel az orosz gazdaság ezektől függetlenül is egyre nagyobb bajban volt, illetve az érintett termékeket el kéne tudni adni attól még máshol is. Mindenesetre a magyar kormány által ismételt 6,5 milliárd dolláros kár biztosan nevetséges félrebecslés.

Fried szerint ráadásul az Oroszországba exportáló cégek tudták, hogy sokat keresnek egy kockázatos piacon, ezért

visszafogott együttérzést

táplál velük szemeben, amikor a kockázatok, veszélyek be is következtek. A megbízott beszélt még arról is, hogy korábban volt szó arról is, hogy szankciók helyett inkább fegyvereket adjanak Ukrajnának, de ezt végül elvetették. Elmondott még egy történetet arról, hogy egy bizonyos meg nem nevezett balti ország minisztere azzal a két üzenttel érkezett hozzá, hogy:

Az egyik: ezek a szankciók nagyon fájdalmasan érintik majd országom gazdaságát. A második: kezdjenek bele azonnal, mert az országunk szuverenitása forog kockán!

Szóval a szankciók szerinte biztosan maradni fognak, attól függetlenül, hogy esetleg az Iszlám Állam ellen milyen együttműködésre sikerül rávenni Putyint.