Nevet változtat a Hilton

A Hilton Worldwide Holdings Inc. amerikai szállodaipari vállalat pénteken bejelentette, hogy a cég vezetése 1 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá, írja az MTI. A csoport nevet változtat és március végén osztalékot fizet. Az a cég honlapján nem szerepel, hogy mikor indítják el a programot és hogy az meddig tart.

Az amerikai holding cég azt is közölte hogy 2017. március 6-án nevet változtat, és Hilton Worldwide Holdings Inc. helyett Hilton Inc. lesz a hivatalos neve. A vállalat vezetése arról is döntött, hogy a Hilton idén részvényenként 15 cent negyedéves osztalékot fizet március 31-én.

A Hilton Worldwide Holdings világszerte 14 hotelmárka, többek között a Waldorf Astoria hotellánc tulajdonosa, február közepén azt közölte, hogy 0,9 százalékkal nőtt a RevPAR, azaz az egy kiadható szobára jutó árbevétel értéke a tavalyi utolsó negyedévben. A RevPAR értéke a szállodák teljesítményének összehasonlítására alkalmas, minél magasabb az érték, annál jobb eredményekre utal. Idén a Hilton 1-3 százalékos RevPAR-bővüléssel számol. A részvényarányos nyereség 70 cent volt, az árbevétel 2,92 milliárd dollárt tett ki a tavalyi negyedik negyedévben.