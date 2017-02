Mészáros Lőrinc beszállt egy tőzsdei cégbe is

Mészáros Lőrinc magánszemélyként megvette a Konzum Nyrt. 19,57 százalékos részvénycsomagját február 22-én, írja a 444.hu a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény alapján. Egy tőzsdén kívüli ügyletben vett meg 4 millió részvényt, ami a mostani árfolyam alapján 200 millió forint körüli összeget jelenthet.

A Konzum PE Magántőkealap is vásárolt 4,6 milió darab részvényt, ami a társaság 22,5 százalékos tulajdonrészét testesíti meg. Mészáros Lőrinc és az ismeretlen tulajdonosokat fedő tőkealap egyaránt a Forlev Kft. részvényeiből vásároltak be.

A Konzum Nyrt. további nagytulajdonosa Jászai Gellért. A hozzá tartozó cégcsoport vette meg 2016 októberében a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól. A hotelbizniszbe is beszálló Mészáros Lőrinc korábban a Demokratának azt nyilatkozta: megkérte barátját, Jászai Gellértet, hogy az ő szállodáit is vegye be a Hunguest rendszerébe, és így működtesse őket.

Mészáros Lőrincről mint gazdasági csodáról ebben a cikkünkben olvashat további részleteket.