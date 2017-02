Bízik a tőzsde Mészáros Lőrinc tehetségében

Szombaton írtuk meg, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester/vállalkozó/Orbán Viktor barátja csaknem 20 százalékos részesedést vett a magyar tőzsdén jegyzett Konzum Nyrt.-ben.

A hétfői tőzsdei hírek alapján úgy tűnik, hogy Mészáros tulajdonszerzésében sokan nagy üzleti lehetőséget láthattak, ugyanis a cég részvényei a pénteki 57 forintos záróárról hétfő reggelre 68 forintra ugrottak, tehát csaknem 20 százalékot drágultak - írja a Portfolio.

Mészáros a Forlev Tanácsadó Kft. 4,08 millió darab részvényét vette meg 232 millió forintért. A Konzum Nyrt. további nagytulajdonosa Jászai Gellért. A hozzá tartozó cégcsoport vette meg 2016 októberében a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól. A hotelbizniszbe is beszálló Mészáros Lőrinc korábban a Demokratának azt nyilatkozta: megkérte barátját, Jászai Gellértet, hogy az ő szállodáit is vegye be a Hunguest rendszerébe, és így működtesse őket.

